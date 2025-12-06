¿Grecia Quiroz, bajo la mira del narco?: Detectan presunto halcón en evento público en Uruapan

Un sujeto habría encendido las sospechas de la Semar durante un evento público de Grecia Quiroz.

La alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, estaría bajo vigilancia del crimen organizado que opera en la región, a poco más de un mes de haber tomado el cargo.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) supuestamente detectaron a un presunto halcón durante el evento público en que se dio el banderazo de salida a las nuevas unidades de transporte público en Uruapan.

Los marinos sospecharon de una persona que se mezcló entre la multitud. De acuerdo con Quadratín, el sujeto intentó hacerse pasar por miembro de la prensa y fingió que daba cobertura del evento, pero cuando elementos castrenses intentaron arribarlo, se retiró del templete donde se ubicaban las personas reporteras.

Los representantes de los medios de comunicación aseguraron que al menos tres personas que se encontraban en el lugar, supuestamente para cubrir el evento de Grecia Quiroz, no eran reconocidas por el gremio.

El sujeto que encendió las alarmas vestía pantalón de mezclilla, camisa de colores y gorra negra. Este fue señalado como presunto halcón.

Presunto halcón escapó del lugar

El individuo, luego de que se generaran sospechas, abandonó el área, fingió que realizaba una llamada desde su celular y aceleró el paso para evitar una detención por parte de los elementos de la Semar.

Hasta el momento no existe información sobre la detención del presunto halcón por parte de alguno de los elementos que integran el dispositivo de seguridad asignado a Grecia Quiroz.

El papel de los halcones en el crimen organizado

Desde hace años, los grupos delictivos que operan en México utilizan a personas, principalmente menores de edad, encargadas de reportar la ubicación de autoridades, vehículos desconocidos y movimientos de figuras políticas o de algún objetivo.

Los halcones utilizan aplicaciones de mensajería instantánea para compartir información con su superior o para triangularla con quien estaría encargado de la zona.

Recientemente, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reveló que, para llevar a cabo el asesinato de Carlos Manzo, halcones reportaban de manera constante la ubicación del alcalde, incluso compartían fotografías para conocer su posición.

Ejemplo de lo anterior: el secretario de Seguridad narró que, horas antes del homicidio de Carlos Manzo, los autores materiales recibieron órdenes para cometer el crimen y compartían información sobre el alcalde.

Jorge Armando, alias ‘El Licenciado’, uno de los presuntos autores intelectuales, ordenó “a los miembros colocarse en distintos puntos para dar seguimiento al alcalde y compartir su ruta y horarios”, reveló después del crimen.

Incluso dio la indicación de “ultimar a como diera lugar a Carlos Manzo”.