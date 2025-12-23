Exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, ‘libra’ extradición a EU; tribunal le otorga amparo

Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas, no será juzgado por ahora en Estados Unidos.

La justicia federal amparó al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, contra la extradición para ser juzgado en Estados Unidos por el delito de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero.

En sesión del pasado 4 de diciembre, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo del décimo noveno circuito en Victoria, Tamaulipas, resolvió de fondo el amparo en revisión 329/2018.

Pese a una solicitud del magistrado Guillermo Cuautle Vargas, para aplazar el asunto para una sesión posterior, esto no fue avalado por las magistradas Lourdes Guadalupe Ávila Tovías y Dulce Yanet Vega Camacho, quienes señalaron que el asunto ya debía resolverse.

Los magistrados resolvieron el amparo en revisión 329/2018, luego de la sentencia del 15 de octubre del 2018, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito del centro auxiliar de la quinta región en Culiacán, Sinaloa, dentro dentro del juicio de amparo indirecto 788/2018.

La propuesta de la magistrada Lourdes Guadalupe Ávila Tovías fue para modificar la sentencia dictada y conceder el amparo y protección de la justicia federal a Hernández Flores, frenando la extradición a Estados Unidos para que fuera juzgado.

La Magistrada explicó que resultó inconstitucional el que la Secretaría de Relaciones Exteriores haya descartado la opinión del juez, reduciéndola solo a consideraciones no vinculantes.

Además señaló que en este caso, Hernández Flores ya fue juzgado por un delito similar por el que se solicitó la extradición, señalando que una persona no puede ser juzgada por el mismo delito dos veces.

Los puntos resolutivos de la Magistrada fueron para dejar sin efectos el acuerdo de 2 de marzo de 2018, por el que concedió la extradición internacional a Eugenio Hernández Flores.

El proyecto fue avalado por mayoría de votos de las magistradas Lourdes Guadalupe Ávila Tovías y Dulce Yanet Vega Camacho, con el voto en contra de Guillermo Cuautle Vargas, quien formuló un voto particular.

Cronología: Así va el caso de Eugenio Hernández Flores

El 6 de octubre del 2017, Eugenio Hernández Flores fue detenido por la entonces Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas acusado de peculado y lavado de dinero, e ingresado al penal de Victoria.

El entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, creó la Unidad de Inteligencia Económica y Financiera (UIFE), desde donde se forularon más acusaciones contra Hernández Flores que fueron formalizadas por la Fiscalía Anticorrupción.

El 17 de octubre de 2017, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) libró la orden de detención provisional con fines de extradición y al día siguiente, un juez federal concedió la detención, misma que fue ratificada un día después en audiencias en la capital tamaulipeca.

El 14 de diciembre de 2017, el gobierno de los Estados Unidos solicitó de manera formal la extradición por los delitos de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, operar un negocio de envío de dinero sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario.

El 22 de enero de 2018, el juez de distrito Eucario Adame Pérez emitió una opinión jurídica no vinculatoria contra el envío del político a territorio estadounidense, explicando que el artículo 109 constitucional mandata que los delitos cometidos por parte de cualquier servidor público o de particulares que incurran en hechos de corrupción deben ser sancionados en los términos de la legislación penal nacional y comprometer la reparación del daño al erario.

Pese a ello, el 2 de marzo de 2018, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, emitió el Acuerdo de extradición internacional para que Hernández Flores pudiera ser procesado ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, pero solo por el delito de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero.

Ante ello, la defensa del exmandatario promovió el amparo indirecto 788/2018 contra la extradición, inciando la pelea legal para frenar la extradición a través de amparos e impugnaciones de ambas partes.

El 15 de octubre del 2018, la juez Abigaill Cháidez Madrigal, del Juzgado Cuarto de Distrito del centro auxiliar de la quinta región en Culiacán, Sinaloa, negó el amparo contra la extradición.

Por ello, la defensa tramitó un recurso de revisión (314/2020), que se turnó a un Tribunal Colegiado, quien consideró que la Suprema Corte de Justicia debía resolver los señalamientos de inconstitucionalidad en el artículo 1 de la Ley de Extradición y 3 y 13 del Tratado de Extradición entre Estados Unidos y México.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), avaló el proyecto de la magistrada Margarita Ríos Farjat, quien propuso declarar la constitucionalidad de los artículos 3 y 13 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, y el artículo 1 de la Ley de Extradición Internacional.

El 25 de agosto del 2023, Eugenio Hernández Flores dejó el penal de Tenango del Valle, luego de una reclusión de casi seis años, tras absolverse de los delitos que se integraron en cuatro procesos en su contra.

El Juez Primero de Distrito en Tamaulipas con residencia en Victoria, Genaro Antonio Valerio Pinillos, concedió el amparo y declaró fundada la modificación a los efectos de la suspensión de plano en favor de Hernández Flores y ordenó su inmediata libertad.

Para poder salir, pagó una fianza fijada en 5 millones de pesos, para garantizar la libertad y la no sustracción de la justicia, así como la entrega del pasaporte, expedido en 2017 y con vigencia hasta el 2027.

En las elecciones del año pasado, Eugenio Hernández Flores participó como candidato a senador de Tamaulipas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); sin embargo, no alcanzó los votos necesarios.

Luego, el 2 de septiembre de ese miso año, recibió el nombramiento de Secretario de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).