Balean restaurante del periodista Ignacio Santiago en Juchitán, Oaxaca: ‘Me pedían 50 mil pesos’

El periodista Ignacio Santiago, director del medio de comunicación Pluma Digital Noticias, denunció un ataque armado contra su restaurante de mariscos, ubicado en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, luego de que sujetos desconocidos dispararan contra el establecimiento durante las primeras horas de este sábado.

El comunicador hizo pública la agresión mediante una transmisión en vivo en redes sociales, donde expuso lo ocurrido y relacionó el atentado con el presunto cobro de piso a cambio de permitirle continuar con sus actividades comerciales.

De acuerdo con su declaración, dos individuos que viajaban a bordo de una motocicleta llegaron al negocio y realizaron varios disparos contra el inmueble. Posteriormente, los responsables huyeron del lugar, sin que hasta el momento se conozca su identidad o paradero.

Cuotas de 50 mil pesos para mantener su restaurante

Durante su intervención, Santiago afirmó que anteriormente le solicitaron 50 mil pesos como parte de una supuesta cuota de cobro de piso. Según su versión, rechazó entregar esa cantidad, situación que ahora relaciona con la agresión contra su establecimiento.

El director de Pluma Digital manifestó que los hechos no pueden considerarse de manera aislada, pues aseguró que previamente recibió amenazas que, sostuvo, estarían relacionadas con sus actividades periodísticas y las denuncias que difundió sobre la situación de inseguridad en la región del Istmo.

En semanas recientes, el comunicador hizo públicos diversos señalamientos sobre presuntas prácticas de extorsión y cobro de piso en Juchitán, además de cuestionar el desempeño de distintos actores políticos. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación oficial de que esas publicaciones tengan relación directa con el ataque armado.

Pide ayuda de Sheinbaum por extorsiones en Juchitán

A través de su transmisión, el periodista expresó preocupación por su integridad y la de sus familiares. También aseguró que no dejará de señalar públicamente las situaciones que considere irregulares.

Asimismo, solicitó la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, a quienes pidió atender las amenazas y la agresión que denunció.

Después de conocerse el ataque, elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al establecimiento y acordonaron el área para preservar el lugar de los hechos y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

La presencia policial se concentró en el inmueble afectado, donde las autoridades deberán recabar indicios para establecer las circunstancias de la agresión e identificar a los responsables.

Hasta el momento de la denuncia pública, las autoridades no habían informado sobre personas detenidas ni sobre alguna línea de investigación confirmada. Tampoco se había establecido oficialmente el móvil del atentado.

El caso vuelve a poner sobre la mesa las denuncias de amenazas, extorsiones y posibles cobros ilegales que comerciantes y comunicadores señalaron en esta zona del Istmo de Tehuantepec.