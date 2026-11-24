Como parte de sus esfuerzos por fortalecer y modernizar los servicios que ofrece a los usuarios de la red carretera federal, OXXO y CAPUFE anunciaron una colaboración para facilitar el acceso al TAG IAVE y permitir a los automovilistas realizar el pago de peajes en las autopistas operadas por CAPUFE y su interoperabilidad, sin necesidad de utilizar efectivo.

Como parte de esta iniciativa, CAPUFE impulsa la incorporación de soluciones tecnológicas que faciliten el tránsito por las autopistas bajo su operación. A través de iniciativas como esta colaboración, el organismo busca ampliar las alternativas de pago, fomentar el uso de medios electrónicos y contribuir a una experiencia de viaje más ágil, segura y eficiente para los automovilistas.

Por su parte, OXXO pone a disposición su amplia cobertura de tiendas en el país para acercar este servicio a más usuarios carreteros, al ofrecer la posibilidad de adquirir el TAG IAVE y realizar recargas las 24 horas. A esta opción se suma Spin by OXXO, desde cuya aplicación los usuarios también podrán recargar su TAG de manera digital, ampliando las alternativas para mantener saldo disponible y preparar sus viajes.

“La digitalización de los pagos debe traducirse en soluciones útiles y accesibles para la vida cotidiana de las personas. En OXXO trabajamos para que cada vez más usuarios encuentren alternativas que se adapten a sus necesidades y hábitos, combinando la cercanía de nuestras tiendas con las posibilidades que ofrecen las plataformas digitales. Esta colaboración refleja nuestro compromiso por seguir ampliando el acceso a servicios que aporten valor en el día a día”, comentó Marcela Rincón, Gerente de Pagos Comerciales de OXXO México.

“En CAPUFE trabajamos permanentemente para modernizar nuestros servicios y ofrecer a los usuarios alternativas de pago más accesibles, ágiles y seguras. Esta colaboración con OXXO representa un paso importante para ampliar la disponibilidad del TAG IAVE y facilitar su adquisición y recarga a nivel nacional, aprovechando la infraestructura comercial y las herramientas digitales. Con estas acciones, fortalecemos nuestro compromiso de impulsar el uso del telepeaje, mejorar la experiencia de viaje y contribuir a una movilidad más eficiente en la red carretera del país”, destacó Carlos Arceo Castañeda, director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).