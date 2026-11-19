El Caribe Mexicano reafirmó su posición como uno de los principales destinos turísticos de la región luego de que dos propiedades de Catalonia Hotels & Resorts fueran reconocidas en los World Travel Awards 2026, premios que distinguen la excelencia en la industria turística internacional.

Catalonia Grand Costa Mujeres obtuvo el reconocimiento Mexico & Central America’s Leading All-Inclusive Resort 2026, mientras que Catalonia Royal Tulum fue distinguido como Mexico & Central America’s Leading Beach Resort 2026.

Los galardones representan un logro para la cadena hotelera de origen español, que consiguió por primera vez el título de mejor resort todo incluido de México y Centroamérica, en una categoría que reúne a algunos de los principales representantes de la hotelería regional.

Ambas propiedades se encuentran en Quintana Roo, aunque ofrecen experiencias dirigidas a diferentes perfiles de viajeros, desde vacaciones familiares hasta escapadas románticas y estancias exclusivas para adultos.

Catalonia Grand Costa Mujeres

¿Qué ofrecen los hoteles premiados del Caribe Mexicano?

Ubicado a 35 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Cancún, Catalonia Grand Costa Mujeres cuenta con la distinción AAA Cuatro Diamantes y desarrolla su propuesta bajo un concepto todo incluido.

Uno de sus principales atractivos es su propia Quinta Avenida, un espacio que concentra restaurantes, food trucks, bares y opciones de entretenimiento, con el objetivo de ofrecer distintas experiencias sin necesidad de salir del complejo.

La propiedad también dispone de piscinas y espacios para disfrutar del entorno natural, con una oferta diseñada para familias, parejas y grupos de amigos.

Por su parte, Catalonia Royal Tulum, también reconocido con AAA Cuatro Diamantes, está dirigido exclusivamente a adultos y tiene como principal atractivo su ubicación en un entorno natural caracterizado por playas de arena blanca, palmeras, manglares y un cenote.

Su oferta gastronómica incluye restaurantes a la carta y servicio de buffet, además de experiencias junto al cenote que complementan las actividades de descanso y contacto con la naturaleza.

El complejo está orientado principalmente a parejas, viajes de luna de miel y escapadas entre amigos que buscan combinar gastronomía, playa y tranquilidad.

¿Qué son los World Travel Awards?

Los World Travel Awards se entregan desde 1993 y se han convertido en uno de los reconocimientos internacionales de la industria turística.

Sus ganadores se determinan mediante un proceso de votación en el que participan profesionales del sector, viajeros y medios de comunicación.

Los premios abarcan distintas categorías relacionadas con la hotelería, la aviación, los destinos y otros segmentos de la actividad turística.

Para Catalonia Hotels & Resorts, los reconocimientos obtenidos en 2026 respaldan su estrategia de desarrollar productos hoteleros diferenciados dentro de un mismo destino, en lugar de replicar un único concepto de hospedaje.

La compañía, de origen familiar y con raíces en Barcelona, mantiene presencia en el Caribe Mexicano mediante propiedades que buscan aprovechar los atractivos naturales de Quintana Roo y atender las diferentes preferencias de los viajeros nacionales e internacionales.