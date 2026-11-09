Clima en CDMX y Edomex: Cielo nublado y día fresco para el martes 10 de noviembre

El Valle de México, que incluye la Ciudad de México y el Estado de México, se prepara para un martes 10 de noviembre con ambiente fresco y cielo mayormente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas máximas de 22°C y mínimas de 11°C en promedio para la zona, marcando un día templado general.

¿Qué temperaturas habrá mañana en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, las temperaturas variarán entre una mínima de 11.7°C y una máxima de 22.3°C. El viento se mantendrá ligero, soplando a 4 km/h, con un cielo que lucirá mayormente nublado durante todo el día.

Por su parte, Toluca, capital del Estado de México, experimentará condiciones más frías. Aquí, las temperaturas irán de una mínima de 5.7°C a una máxima de 19.0°C. El cielo en Toluca se presenta medio nublado y el viento será de apenas 3 km/h.

¿Cómo estará el cielo en Naucalpan y Ecatepec mañana?

Naucalpan, en el Estado de México, tendrá temperaturas entre los 11.0°C de mínima y 21.3°C de máxima, con cielo nublado y viento de 4 km/h. Ecatepec de Morelos registrará de 12.0°C a 23.7°C, con cielo medio nublado y viento de 5 km/h.

Para este martes, la probabilidad de lluvias es baja en todo el Valle de México. Las condiciones atmosféricas indican un día seco, predominando el cielo nublado o medio nublado sin precipitaciones significativas en la región central.

¿Cuál es el pronóstico extendido para CDMX y Edomex?

El pronóstico para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Martes 10 de noviembre : Máxima de 22°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

: Máxima de 22°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h. Miércoles 11 de noviembre : Máxima de 23°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.

: Máxima de 23°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 4 km/h. Jueves 12 de noviembre: Máxima de 22°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

La tendencia general para el resto de la semana en la región es de estabilidad. Las temperaturas se mantendrán frescas en las mañanas y templadas por las tardes, con cielos variables entre nublado y medio nublado. No se esperan cambios drásticos.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima fresco de mañana?

Se recomienda a los habitantes del Valle de México vestir con ropa abrigadora, especialmente al salir de casa por la mañana o al anochecer. Es importante mantenerse hidratado, aunque las temperaturas no sean elevadas, para un bienestar general.

Considerando el cielo nublado y las temperaturas moderadas, es ideal llevar un suéter ligero o chamarra. No se prevén condiciones que afecten significativamente las actividades al aire libre o el transporte diario en la zona.

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