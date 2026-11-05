Estaban escondidas en calcetines: Incautan más de 3 mil tarántulas en equipaje de 2 alemanes en Perú

“Los traficantes hicieron una selección minuciosa para tener diferentes especies, incluso algunas aún no han sido descritas por la ciencia”, dijo Suárez. (EFE).

Más de 3 mil tarántulas, incluidas algunas de las especies más grandes de la Amazonía, fueron incautadas en el aeropuerto más importante de Perú tras ser halladas escondidas en el equipaje de dos alemanes y un polaco quienes pretendían viajar a Alemania, informaron el miércoles las autoridades.

En un comunicado, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) señaló que los tres extranjeros fueron detenidos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima y enfrentarían un proceso penal por el caso. Según el comunicado, la alerta se inició luego de una denuncia anónima recibida por las autoridades.

Cora Suárez, responsable del puesto de control del SERFOR en el aeropuerto, indicó que entre los ejemplares había huevos, crías y adultos. “Los traficantes hicieron una selección minuciosa para tener diferentes especies, incluso algunas aún no han sido descritas por la ciencia”, dijo Suárez en el comunicado.

¿Cuáles son las especies de arañas y tarántulas que fueron incautadas en aeropuerto de Perú?

Las autoridades no tienen claro el uso que se les iba a dar a los animales. Al momento han identificado algunas Pamphobeteus Antinous, o tarántula patas azules, que según expertos, pueden alcanzar hasta los 20 centímetros tras extender sus patas. Estas tarántulas se alimentan con frecuencia de insectos.

La Pamphobeteus Antinous —que es una de las más grandes de Sudamérica y habita en la Amazonía de Perú y Bolivia— está categorizada por la ley peruana como vulnerable y se encuentra en la lista peruana de fauna silvestre amenazada legalmente protegida.

Según la ley peruana, los tres extranjeros podrían ser investigados por tráfico ilegal de especies de fauna silvestre, delito sancionado en Perú con tres a cinco años de prisión. Si se acredita que transportaban especies protegidas por la legislación nacional, la pena podría elevarse a cuatro a siete años de cárcel.

En febrero, las autoridades rescataron casi medio millar de aves silvestres en cautiverio —brotogeris versicolurus que son más conocidos como periquitos o catitas— que iban a ser vendidas dentro y fuera de Perú en una casa de la Amazonía.

No es la primera vez que las autoridades peruanas incautan tarántulas. En 2024, la policía arrestó en el mismo aeropuerto a un surcoreano con 320 tarántulas escondidas en recipientes y bolsas debajo de su ropa.