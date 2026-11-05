CFE ‘balconea’ al gobierno: Aporta 40 mil mdp extra porque subsidios no bastan para bajas tarifas de luz

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe aportar aproximadamente 40 mil millones de pesos de sus propios recursos para complementar los subsidios eléctricos otorgados por el Gobierno federal, reconoció Emilia Calleja Alor, directora general de la empresa pública del Estado.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, la directiva explicó que estos apoyos permiten mantener tarifas inferiores al costo real del suministro eléctrico para millones de hogares mexicanos, particularmente en regiones donde las altas temperaturas elevan el consumo de energía.

“En el 2026 se contemplaron alrededor de 85 mil millones de pesos de recursos federales destinados a los subsidios eléctricos. Sin embargo, el monto total de los apoyos aplicados se estima entre 120 y 125 mil millones de pesos por año, esto significa que en la CFE contribuimos con aproximadamente 40 mil millones de pesos adicionales mediante sus propios recursos”, reconoció.

De esta manera, los recursos presupuestados por el Gobierno federal únicamente alcanzan para cubrir alrededor del 70 por ciento del costo estimado de los subsidios, mientras que el resto debe ser financiado mediante recursos propios de la CFE.

Calleja Alor explicó que esta contribución adicional se sostiene mediante las eficiencias operativas de la empresa y permite mantener los beneficios tanto para los usuarios domésticos como para los esquemas de apoyo agrícola.

Actualmente, la CFE atiende a más de 50 millones de usuarios, de los cuales aproximadamente 90 por ciento corresponden al sector doméstico.

La directora destacó que los subsidios eléctricos también consideran las diferencias climáticas y geográficas del país, particularmente en aquellas regiones donde las altas temperaturas obligan a las familias a incrementar su consumo de electricidad.

Asimismo, precisó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) participa en la determinación de los subsidios y las tarifas domésticas, mientras que la Comisión Nacional de Energía (CNE) ejerce sus atribuciones regulatorias y la CFE se encarga de aplicar los apoyos autorizados.

CFE presume reducción de 10% en apagones, pero reconoce fallas recurrentes

En materia operativa, Calleja Alor informó que entre enero y agosto de 2026 se registraron 317 mil 608 interrupciones del suministro eléctrico, lo que representó una disminución de 10 por ciento respecto al mismo periodo de 2025 y de 36 por ciento frente a 2024.

La funcionaria agregó que el tiempo promedio de restablecimiento del servicio pasó de 25 a siete horas, equivalente a una reducción de 72 por ciento.

Sin embargo, reconoció que todavía existen regiones del país donde los apagones continúan presentándose de manera recurrente.

“Sé que aún todavía existen comunidades y regiones donde aún se presentan interrupciones. Son recurrentes y tenemos que mejorar nuestro servicio”, admitió.

Entre las principales causas de estas fallas mencionó los fenómenos meteorológicos, el contacto de ramas con las líneas eléctricas y el desgaste de equipos provocado por rezagos en su modernización.

Asimismo, la directora de la CFE también reveló que el Sistema Interconectado Nacional registró una demanda máxima histórica de 54 mil 530 megawatts (MW) el pasado 20 de agosto de 2026.

Esta cifra representó un incremento cercano al 3 por ciento respecto al pico de demanda registrado en 2025, mientras que el consumo de energía eléctrica aumentó aproximadamente 5 por ciento.

Calleja Alor explicó que este crecimiento responde a las mayores necesidades de electricidad de los hogares, la actividad industrial y la llegada de nuevas inversiones al país, lo que obliga a fortalecer la infraestructura de generación, transmisión y distribución.

“Nuestra obligación es contribuir a que existan márgenes de reserva y capacidad de respuesta suficiente, especialmente en los meses donde tenemos un mayor consumo”, afirmó.