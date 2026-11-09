Clima en Península de Yucatán: Calor y lluvias aisladas para el martes 10 de noviembre

Así estará el clima en la Península de Yucatán para el 10 de noviembre.

El clima en la Península de Yucatán para este martes 10 de noviembre trae calor y humedad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explica que un canal de baja presión y humedad del mar Caribe causarán chubascos aislados.

Se esperan temperaturas máximas que superarán los 30°C en varias ciudades, impactando a residentes y turistas por igual en la región.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en la Península de Yucatán?

La capital yucateca, Mérida, registrará un día caluroso con una temperatura mínima de 19.0°C y una máxima de 34.7°C. En sus municipios, se esperan valores que estarán entre los 20°C y 35°C. El viento soplará a 8 km/h y el cielo estará medio nublado, según los datos del SMN.

En Quintana Roo, Cancún tendrá una mínima de 22.7°C y una máxima de 29.7°C, con viento de 11 km/h. Tulum, por su parte, experimentará una mínima de 20.3°C y una máxima de 31.0°C. Sus municipios, como el centro de Tulum, verán temperaturas entre 21°C y 32°C.

¿Lloverá mañana en la Península de Yucatán o habrá chubascos?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica chubascos y lluvias fuertes para la Península de Yucatán este martes. Un canal de baja presión en el sureste del país, junto con la humedad del mar Caribe, creará estas condiciones. Los residentes y visitantes deben estar listos para posibles aguaceros en varias zonas.

Playa del Carmen presentará valores de 21.0°C a 30.7°C, con sus municipios entre 20°C y 32°C. Chetumal tendrá una mínima de 22.7°C y una máxima de 29.7°C. La mayoría de estas ciudades costeras tendrán cielos despejados, con vientos que estarán entre los 7 y 11 km/h.

¿Cómo estará el clima en la Península de Yucatán para los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:

Martes 10 de noviembre : Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

: Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Medio nublado, viento de 9 km/h. Miércoles 11 de noviembre : Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.

: Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Medio nublado, viento de 8 km/h. Jueves 12 de noviembre: Máxima de 34°C, Mínima de 19°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

La tendencia para los próximos días sugiere que las temperaturas máximas se mantendrán altas, alrededor de los 34°C a 35°C, con mínimas estables en 19°C. La nubosidad aumentará gradualmente hacia el jueves, con una ligera baja en la velocidad del viento, lo que indica un clima constante y cálido.

¿Cómo protegerse del calor y la humedad en la Península?

Ante las elevadas temperaturas y la humedad, es crucial mantenerse hidratado. Se recomienda beber abundante agua purificada, evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas. Usar protector solar y sombreros ayudará a prevenir golpes de calor y quemaduras.

Para salir, se sugiere vestir ropa ligera de colores claros y manga larga. Si se planean actividades al aire libre, es aconsejable llevar un paraguas o impermeable ligero por los posibles chubascos. Estar atento a los avisos de Protección Civil siempre será una buena práctica de seguridad.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.