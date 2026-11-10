Pronóstico del clima en Puebla y Morelos: Así estará el tiempo este miércoles 11 de noviembre

El cielo medio nublado será la condición predominante en estas ciudades. (Foto: Cuartoscuro)

Para este miércoles 11 de noviembre, el clima en Puebla y Morelos se presentará con condiciones frescas por la mañana y templadas durante el día.

Se espera un cielo medio nublado en la mayor parte de la región, sin probabilidad de lluvias significativas, según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las temperaturas mínimas se ubicarán en los 9°C y las máximas alcanzarán los 24°C.

¿Qué temperaturas se esperan en Puebla y Morelos?

En la capital de Puebla, se registrará una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 21°C, con vientos de 8 km/h. Municipios como el de Puebla capital experimentarán valores entre los 11°C y 24°C. Los habitantes de la zona deben prepararse para un ambiente fresco al amanecer.

Por su parte, Cuernavaca, en Morelos, tendrá una mínima de 10.7°C y una máxima de 22.3°C, con vientos ligeros de 4 km/h. Sus municipios, incluyendo la propia Cuernavaca, verán temperaturas entre los 12°C y 24°C. Se observa una ligera diferencia, con Cuernavaca siendo un poco más cálida que Puebla.

¿Cómo estará el cielo en la región centro-sur?

Cholula, en Puebla, presenta las temperaturas más bajas con una mínima de 9°C y una máxima de 20.7°C, acompañada de vientos de 7 km/h. Santa Isabel Cholula y San Andrés Cholula tendrán grados que estarán entre los 7°C y 23°C. El cielo medio nublado será la condición predominante en estas ciudades.

A nivel nacional, un canal de baja presión en el sureste y la entrada de humedad del Pacífico y Golfo de México harán que haya chubascos en el occidente, centro, sur y sureste de la República. Sin embargo, para Puebla y Morelos, las condiciones se mantendrán principalmente con cielo medio nublado y sin pronóstico de lluvias para la jornada.

¿Cuál es el pronóstico extendido para la zona?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 11 de noviembre: Máxima de 23°C, mínima de 11°C, cielo medio nublado, viento de 7 km/h.

Jueves 12 de noviembre: Máxima de 21°C, mínima de 11°C, cielo nublado, viento de 8 km/h.

Viernes 13 de noviembre: Máxima de 19°C, mínima de 8°C, poco nuboso, viento de 9 km/h.

La tendencia para los próximos días indica un descenso gradual de las temperaturas máximas, especialmente hacia el viernes, cuando la región podría experimentar un ambiente más fresco. Las mínimas también bajarán, lo que sugiere mañanas frías y noches frescas durante el fin de semana. El cielo pasará de medio nublado a poco nuboso.

¿Cómo prepararse para el clima en Puebla y Morelos?

Ante las temperaturas frescas, especialmente por la mañana y noche, se recomienda usar ropa abrigadora. Durante el día, cuando las temperaturas suban, se sugiere llevar capas de ropa que permitan ajustarse al ambiente.

Es importante mantenerse hidratado, incluso si el calor no es intenso, y protegerse del sol con bloqueador si se realizan actividades al aire libre.

Para quienes salgan temprano o regresen tarde, una chamarra ligera o suéter será esencial. No se prevén lluvias, por lo que el paraguas no será indispensable. Se aconseja estar atento a los avisos de Protección Civil ante cualquier cambio inesperado en las condiciones climáticas de la región.

¿De dónde viene la información climática oficial?

La información sobre el clima es proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial para los pronósticos en México.

Para conocer la calidad del aire y otras alertas locales, se recomienda consultar directamente los sitios web de Protección Civil de Puebla y Morelos. Estos organismos emiten actualizaciones relevantes para la salud pública.

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