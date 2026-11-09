Clima en Puebla y Morelos: Espera temperaturas máximas de hasta 24°C este martes 10 de noviembre

Así estará el clima para Morelos y Puebla el 10 de noviembre.

El martes 10 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un clima mayormente despejado para las zonas de Puebla y Morelos. La región tendrá temperaturas máximas de hasta 24°C en Cuernavaca, mientras que Cholula registrará las mínimas más frescas de la zona.

¿Qué temperaturas se esperan en Puebla y Morelos mañana?

En la ciudad de Puebla, se espera una temperatura mínima de 10.0°C y una máxima de 22.7°C. Los municipios de Puebla, incluyendo el centro, verán temperaturas actuales de alrededor de 17.3°C, con máximas que alcanzan los 24°C durante la tarde.

Cuernavaca, en Morelos, tendrá un día ligeramente más cálido, con una mínima de 11.0°C y una máxima de 23.7°C. Sus municipios, como el centro de Cuernavaca, reportan temperaturas actuales de 17.8°C. Por su parte, Cholula, en Puebla, registrará la mínima más baja de la región con 9.3°C, y una máxima de 21.3°C.

¿Habrá lluvias mañana en Puebla y Morelos?

Las tres ciudades principales de la región, Puebla, Cuernavaca y Cholula, presentarán condiciones de cielo despejado. La probabilidad de lluvia es muy baja, lo que indica un día seco. Esto contrasta con otras zonas del país, donde el SMN prevé chubascos por canales de baja presión y frentes fríos.

El viento en Puebla soplará a 7 km/h, mientras que en Cuernavaca será más ligero, a 4 km/h. Cholula tendrá vientos de 6 km/h. La humedad en Puebla es del 17%, en Cuernavaca del 33% y en Cholula desciende al 8%.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos esta semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la región es el siguiente:

Martes 10 de noviembre: Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Cielo despejado, viento de 7 km/h.

Miércoles 11 de noviembre: Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.

Jueves 12 de noviembre: Máxima de 22°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

La tendencia para los próximos días muestra estabilidad en las temperaturas mínimas, que se mantendrán alrededor de los 10°C. Las máximas tendrán una ligera baja hacia el jueves, pero se esperan condiciones generalmente estables y sin lluvias importantes en la zona, según el pronóstico extendido.

¿Qué recomendaciones hay para el clima en Puebla y Morelos?

Ante las temperaturas frescas de la mañana y la noche, se aconseja vestir en capas. Durante el día, aunque el cielo estará despejado, es importante usar protector solar, especialmente si se realizan actividades al aire libre. La hidratación constante también es clave para la salud.

Para quienes salgan temprano en Puebla, Cuernavaca o Cholula, se sugiere llevar una chamarra ligera. Las tardes serán agradables, pero el descenso de la temperatura al anochecer hará necesario un abrigo. No se prevén condiciones que requieran el uso de paraguas en la región.

Fuente: CONAGUA.

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