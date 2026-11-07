Mueren secretario y regidora de Tepeyahualco, Puebla, tras choque en la Amozoc-Perote

Mueren una regidora y un secretario municipal en accidente carretero en Puebla. (Cuartoscuro/Concejo Municipal de Tepeyahualco)

Fallecieron dos funcionarios del gobierno municipal de Tepeyahualco de Hidalgo tras un accidente automovilístico la madrugada de este sábado 7 de noviembre.

Se trata de Abigail Moyano Salazar, concejal de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y Juventud; y Gustavo Alejandro Tlaquiz Temaxte, secretario general del Consejo, confirmó el ayuntamiento de Tepeyahualco de Hidalgo.

“Con mucho pesar informa el lamentable fallecimiento (...), Nos unimos en oración por su eterno descanso y nos fraternizamos con la pena que embarga a sus familiares y amigos”, se lee en los comunicados donde confirman la muerte de ambos funcionarios.

Recientemente, el 4 de septiembre, el entonces presidente municipal de Tepeyahualco, Saíd de Jesús ‘N’, fue detenido acusado de abuso de autoridad y cohecho, por tanto, se aprobó la creación de un Consejo Municipal del que formaban parte los funcionarios fallecidos.

¿Cómo murieron Abigail Moyano y Gustavo Tlaquiz?

Los funcionarios viajaban juntos en un vehículo particular la madrugada de este sábado en la autopista Amozoc-Perote a la altura del municipio de Libres.

El vehículo habría sido impactado por un camión de carga a la altura del kilómetro 63. El impacto provocó la muerte de Abigail Moyano y Gustavo Tlaquiz.

Quadratín Puebla señala que en la zona había un banco de neblina que reducía la visibilidad para los conductores que circulaban por la autopista, de acuerdo con los primeros reportes que recogen tras el accidente.

Al lugar arribaron elementos de seguridad y bomberos de San José Chiapa para brindar socorro a las víctimas. Después confirmaron que al interior de los vehículos estaban los dos cuerpos sin vida.

Posteriormente, arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes para poder esclarecer las causas del percance vehicular.

Sobre la identidad del conductor del camión de carga no se informó nada al respecto. No se confirmó la detención del otro conductor para el deslinde de responsabilidades.