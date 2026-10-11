IMPI retira más de 153 mil productos pirata tras operativos en Tepito y Puebla

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) retiró definitivamente del mercado 153 mil 655 piezas de mercancía apócrifa, con un valor estimado de 18 millones 771 mil 415 pesos, que fueron aseguradas durante diversos operativos contra la piratería realizados en Tepito, Puebla y otros puntos de la Ciudad de México.

De acuerdo con el IMPI, los productos fueron inhabilitados como parte de la estrategia denominada ‘Operación Limpieza’, cuyo objetivo es combatir la comercialización de mercancías que vulneran los derechos de propiedad industrial y afectan a las empresas que operan dentro de la legalidad.

En un evento realizado en las instalaciones del IMPI, Rafael Torre Lamuño, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX), detalló que el programa de destrucción contempla 20 expedientes, que incluyen distintas categorías de mercancías, entre ellas prendas de vestir, calzado y accesorios.

Precisó que tan solo el bloque correspondiente al operativo realizado en Tepito concentró más de 70 mil piezas aseguradas, con un valor estimado superior a los 15 millones de pesos.

El dirigente empresarial destacó la importancia de garantizar que los productos decomisados no vuelvan a comercializarse, por lo que solicitó establecer un sistema permanente de seguimiento de las mercancías, desde su aseguramiento hasta su destrucción.

“El objetivo debe ser contundente: cero retorno de mercancía ilícita a los canales comerciales”, afirmó.

Asimismo, pidió que las autoridades transparenten qué productos fueron asegurados, cuántas piezas o toneladas existen, dónde se encuentran, las razones de su decomiso y cuál será su destino final.

“En otras palabras, 100 por ciento de trazabilidad, desde el aseguramiento hasta la destrucción”, señaló Torre Lamuño, quien consideró que los inventarios actualizados también permitirían prevenir posibles actos de corrupción.

Competencia desigual para la industria textil

En tanto, el presidente de CANAINTEX advirtió que la industria textil mexicana enfrenta condiciones de competencia desiguales frente a productos que ingresan o se comercializan al margen de la legalidad.

“La industria textil mexicana puede competir contra cualquier industria del mundo. Lo que no puede hacer, y no debe pedírsele, es competir contra mercancías que evaden obligaciones, incumplen regulaciones, vulneran derechos de propiedad industrial o simplemente operan fuera de la ley”, sostuvo.

Durante el evento, realizado en las instalaciones del IMPI en Xochimilco, el director general del organismo, Vidal Llerenas Morales, y el presidente de CANAINTEX firmaron un convenio de colaboración con una vigencia de tres años.

El acuerdo contempla asesoría técnica, capacitación y campañas informativas para fortalecer la protección de marcas, diseños industriales, patentes y otras figuras de propiedad industrial, además de impulsar acciones conjuntas para combatir la piratería en el sector textil mexicano.