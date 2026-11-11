¿Hará frío en CDMX y Edomex? Este es el pronóstico para el jueves 12 de noviembre

En la Ciudad de México, las temperaturas estarán entre una mínima de 10°C y una máxima de 22°C. (Foto: Cuartoscuro)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este jueves 12 de noviembre un día con cielo nublado y temperaturas frescas en el Valle de México.

Se esperan mañanas frías, especialmente en zonas altas del Estado de México, con un ambiente templado hacia la tarde. El viento soplará de 5 a 7 km/h.

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex este jueves?

En la Ciudad de México, las temperaturas estarán entre una mínima de 10°C y una máxima de 22°C. El viento será de 6 km/h. Para Naucalpan, la temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 21°C, con vientos de 7 km/h y cielo nublado.

Toluca experimentará las temperaturas más bajas, con una mínima de 4°C y una máxima de 17°C, acompañada de vientos de 5 km/h. Por otro lado, Ecatepec tendrá la máxima más alta, llegando a 23°C, con una mínima de 11°C y vientos suaves de 5 km/h.

¿Habrá lluvias en el Valle de México el jueves 12 de noviembre?

Aunque el SMN señala el ingreso de humedad del océano Pacífico, el Valle de México tendrá una baja probabilidad de lluvia significativa este jueves. El cielo se mantendrá mayormente nublado durante todo el día, lo que ayudará a mantener las temperaturas frescas.

La condición general para la zona será de cielo nublado, lo que impedirá un mayor calentamiento diurno. Los vientos serán ligeros, sin superar los 7 km/h en ninguna de las ciudades principales, lo que contribuirá a una sensación de clima estable y fresco.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la región es el siguiente:

Jueves 12 de noviembre: Máxima de 22°C, mínima de 11°C, cielo nublado, viento de 4 km/h.

Viernes 13 de noviembre: Máxima de 21°C, mínima de 10°C, medio nublado, viento de 8 km/h.

Sábado 14 de noviembre: Máxima de 22°C, mínima de 10°C, poco nuboso, viento de 7 km/h.

La tendencia para el fin de semana apunta a un clima similar, con mañanas frescas y tardes templadas. La nubosidad disminuirá ligeramente hacia el sábado, con condiciones de cielo despejado que permitirán un mayor brillo solar. Las temperaturas se mantendrán estables.

¿Qué precauciones se deben tomar ante el clima de mañana?

Ante las mañanas frías, especialmente en Toluca y zonas altas, se recomienda usar ropa abrigadora. Durante la tarde, con el aumento de la temperatura, se sugiere vestir por capas para adaptarse al ambiente templado. La hidratación constante es siempre importante.

Para quienes realicen actividades al aire libre, se aconseja verificar las condiciones locales antes de salir, aunque no se esperan lluvias fuertes. Los conductores deben tener precaución por la visibilidad reducida en las mañanas debido a la nubosidad.

¿Hay alertas climáticas vigentes para el Valle de México?

El SMN ha emitido alertas por lluvias fuertes en otras regiones del país, como Quintana Roo, debido a canales de baja presión.

Sin embargo, para el Valle de México no se prevén alertas por clima extremo. Se recomienda consultar los comunicados oficiales del SMN y Protección Civil.

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