Repartidores de aplicación ‘toman’ HOY la CDMX: ¿Qué calles cerrarán este 11 de noviembre?

Repartidores de aplicaciones convocan a protesta en CDMX: ¿dónde y a qué hora será? (Cuartoscuro)

Apenas unas horas después de protagonizar bloqueos y disturbios en la alcaldía Benito Juárez, tras denunciar amenazas de muerte contra un repartidor por aplicación, los trabajadores de plataformas digitales vuelven a encender las alertas viales en la Ciudad de México.

Integrantes del colectivo Repartidores Unidos de México convocaron a una concentración masiva en la zona norte de la ciudad, donde las autoridades no descartan el cierre total de vialidades.

La cita para el gremio de repartidores está programada a partir de las 11:00 horas en la emblemática Glorieta de Camarones, en la intersección de Calzada Camarones y avenida Cuitláhuac, dentro de la colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco.

Con una asistencia estimada de al menos 200 motociclistas, a la que podrían sumarse otras agrupaciones del sector, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) advierte sobre posibles afectaciones al tránsito vehicular en este punto de conexión con el poniente y el centro de la capital.

¿Qué piden los repartidores que se manifiestan?

Los repartidores reclaman garantías inmediatas ante la ola de asaltos y agresiones físicas que enfrentan diariamente durante sus jornadas laborales.

Exigen frenar el cobro del 2 por ciento a las plataformas digitales y rechazan las restricciones impuestas a los mototaxis, las cuales, aseguran, vulneran su fuente de empleo.

También manifiestan su oposición al plan piloto y a las disposiciones de la Secretaría de Movilidad que exigen placas de carga y licencias especiales para motocicletas de reparto, pues señalan que incrementan los trámites y los costos operativos de sus herramientas de trabajo.

Apenas la noche anterior, motociclistas de reparto cerraron el Eje 8 Sur e irrumpieron en una unidad habitacional de la colonia Xoco, donde derribaron el portón, luego de que una persona amenazara de muerte a un repartidor.

Aunque la SSC intervino e inició una investigación, los repartidores vuelven a salir a las calles para expresar su inconformidad.

Día de marchas en la CDMX

La movilización de los repartidores no será la única marcha o concentración que ocurrirá este día en la Ciudad de México.

En el Centro Histórico, a partir de las 7:30 y las 8:00 horas, integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y del Sindicato Mexicano de Electricistas marchan desde Paseo de la Reforma 164 y Antonio Caso 45, respectivamente, con destino a Palacio Nacional.

Con un aforo aproximado de 3 mil personas, exigen una audiencia con la presidenta para plantear la reinserción laboral, la renacionalización de la industria eléctrica y la condonación de adeudos.

A las 11:00 horas, trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana se desplazan desde el plantel Xochimilco (Calzada del Hueso 1100) rumbo a la Rectoría General de la UAM (Prolongación Canal de Miramontes 3855). Esta manifestación ocurre en medio de la compra de vehículos Tesla pese a la crisis de los platenes.

También a las 11:00 horas, cerca de 400 manifestantes avanzan desde el Monumento a la Revolución hacia la sede nacional de Morena, ubicada en la calle Liverpool, colonia Juárez.

A las 18:00 horas, contingentes vecinales realizarán la caminata “Convite Inquilinario” desde el Edificio Trevi (Colón y Dr. Mora) hacia República de Cuba, en defensa del derecho a la vivienda.