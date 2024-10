‘No queremos jefes’: Repartidores de apps protestan en San Lázaro en rechazo a reforma laboral

Repartidores por aplicación realizaron una rodada de edificio del Archivo General de la Nación a la Cámara de Diputados en donde protestaron en contra de la reforma laboral que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum para mejorar sus derechos laborales.

La manifestación ocurre en el contexto de una posible nueva reforma en materia laboral, que brindaría con seguridad social a los repartidores, no solo de taxis o de comida, sino a quienes forman parte de empresas como Amazon y Mercado Libre y entregan paquetería.

¿Por qué protestan los repartidores de Uber, DiDi y Rappi?

Según reportes, los repartidores ingresaron a San Lázaro para llevar a cabo una mesa de diálogo para plantear sus soluciones sobre la reforma que busca integrarlos al esquema da seguridad social.

Además, los inconformes, que portaban pancartas con ‘No queremos jefes’, piden un sistema dual que les permita elegir si quieren ingresar al seguro social o atenderse en un hospital particular.

En la protesta se especificó que los repartidores por aplicación no quieren que se les imponga un horario de trabajo, ni entrar a sindicatos. “Queremos la libertad de elegir qué es lo que nos conviene’. Lo que el gobierno desconoce es que ya tenemos buenas alianzas con el IMSS Bienestar”, dijo una manifestante afuera de la Cámara de Diputados.

Los repartidores que acudieron al Palacio de Lecumberri en motocicleta realizaron una rodada pacífica hacia la entrada de la Cámara de Diputados en donde realizaron una protesta y pidieron hablar con los diputados.

También llevaban cartulinas con frases como ‘No queremos ser empleados’, ‘No pararemos hasta que nos escuchen’, ‘No te metas con mis ganancias’, entre otras.

Repartidores protestan en San Lázaro. (Galo Cañas Rodríguez)

¿Qué reclaman los repartidores por aplicación?

Los reclamos son en torno a cómo ha sido el diálogo con el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como la petición de que se incluya a todos los trabajadores en el proyecto.

La principal queja de las y los trabajadores es la falta de diálogo del Gobierno mexicano, y que la reforma de Sheinbaum debía ser para todos los trabajadores de plataformas, y no solo para repartidores.

“Nos mintieron al decir que no había una Reforma. Nos mintieron al decir que No conocían la Reforma. Nos hicieron perder nuestro tiempo en donde solo defendían su Copia Tropicalizada de la Ley Rider de España a la que defienden como un caso de éxito cuando sabemos que no es así. Se han defendido en medios prometiendo cosas que ellos mismos saben que no son realizables”, dijo el colectivo Ni Un Repartidor Menos.

¿Qué propone la reforma laboral para repartidores y conductores por aplicación?

Los trabajadores que ganen al menos un salario mínimo, el equivalente a 7 mil 468 pesos al mes (unos 379 dólares), accederán a las prestaciones del IMSS, como protección ante riesgos de trabajo, un seguro contra accidentes, enfermedades, incapacidades, licencias de maternidad, guarderías y pensiones.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha contabilizado 658 mil trabajadores en las plataformas digitales.

“De este universo, aproximadamente 272 mil personas trabajadoras, es decir, el 41 por ciento de ellas, logran ingresos equivalentes o superiores al salario mínimo mensual, lo que permite una estimación respecto al número de personas que podrían tener su fuente de ingresos principal o única a través de este tipo de trabajos”, dijo el secretario de Trabajo.

El secretario anunció que el IMSS hará un programa piloto y prometió que los trabajadores mantendrán la flexibilidad de elegir sus horarios en las plataformas digitales.

También se reconocerá en la Ley Federal del Trabajo la subordinación discontinua entre trabajador y empresa, y acotada el tiempo efectivamente trabajado.