Conductores y repartidores de apps alistan marcha en CDMX: Horarios, ruta y qué calles afectarán

Conductores, repartidores y trabajadores en general de aplicaciones preparan una marcha para la mañana de este miércoles 30 de octubre en la Ciudad de México. Por lo que es posible que existan cierres de vialidades durante horas en el centro de la capital del país.

Miles de trabajadores de entrega de productos a través de aplicaciones móviles, así como de taxis por aplicación, se han organizado para reclamar contra el Gobierno Federal por el incumplimiento de ciertas acciones para mejorar sus derechos laborales, por lo que se espera una manifestación masiva en la que participarán integrantes de diversas empresas de este tipo.

Las manifestaciones ocurrirán en el contexto de una posible nueva reforma en materia laboral, que brindaría con seguridad social a los repartidores, no solo de taxis o de comida, sino a quienes forman parte de empresas como Amazon y Mercado Libre y entregan paquetería.

Los reclamos son en torno a cómo ha sido el diálogo con el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como la petición de que se incluya a todos los trabajadores en el proyecto.

¿A qué hora y dónde será la manifestación de repartidores y trabajadores de Apps en CDMX?

De acuerdo con lo planteado por organizaciones de trabajadores y repartidores de aplicaciones, la manifestación comenzará a las 11:00 horas de este miércoles 30 de octubre y se espera que afecte el centro de la Ciudad de México, específicamente alcaldías como Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

Las dos rutas que tendrán los contingentes son:

Del Teatro San Rafael a la Secretaría de Gobernación: Es posible que avenidas como Insurgentes, Reforma y Bucareli sean afectadas.

Del Parque Lecumberri a la Cámara de Diputados: Es posible que se afecten vialidades como Eduardo Molina y Congreso de la Unión.

Es posible que las aglomeraciones comiencen desde las 10:30 horas.

¿Qué reclaman los repartidores de apps?

La principal queja de las y los trabajadores es la falta de diálogo del Gobierno mexicano, y que la reforma de Sheinbaum debía ser para todos los trabajadores de plataformas, y no solo para repartidores.

“Nos mintieron al decir que no había una Reforma. Nos mintieron al decir que No conocían la Reforma. Nos hicieron perder nuestro tiempo en donde solo defendían su Copia Tropicalizada de la Ley Rider de España a la que defienden como un caso de éxito cuando sabemos que no es así. Se han defendido en medios prometiendo cosas que ellos mismos saben que no son realizables”, dijo el colectivo Ni Un Repartidor Menos.