Este jueves 19 de noviembre, la Zona Metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, tendrá un clima fresco durante la mañana, con tardes templadas y cielo medio nublado. La masa de aire polar que impulsa un frente frío ocasionará un descenso de temperatura en el noreste del país, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué temperaturas se esperan en Nuevo León este jueves?

En Monterrey, las temperaturas mínimas serán de 10°C y las máximas alcanzarán los 21°C. Actualmente, la temperatura en la capital es de 13.7°C, con un viento ligero de 6 km/h. San Pedro Garza García registrará una mínima de 9°C y una máxima de 20°C, siendo la ciudad con la temperatura más baja en la región.

Por su parte, el municipio de Guadalupe tendrá una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 22°C. Apodaca experimentará las temperaturas más cálidas, con una mínima de 11°C y una máxima de 24°C. El viento en Guadalupe soplará a 7 km/h, mientras que en Apodaca será de 8 km/h.

¿Habrá lluvias o viento en la región de Monterrey?

Para este jueves, las condiciones atmosféricas en la Zona Metropolitana de Monterrey indican cielo medio nublado en general. No hay probabilidad de lluvia para ninguna de las ciudades principales, incluyendo Monterrey, San Pedro Garza García, Guadalupe y Apodaca. Los habitantes pueden esperar un día seco.

El viento estará presente con velocidades moderadas. En Monterrey y San Pedro Garza García se prevén vientos de 6 km/h. Guadalupe tendrá vientos de 7 km/h, y en Apodaca los vientos alcanzarán los 8 km/h. Estas condiciones no representan riesgo para actividades al aire libre.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Monterrey es el siguiente:

Jueves 19 de noviembre : Máxima de 21°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.

: Máxima de 21°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 7 km/h. Viernes 20 de noviembre : Máxima de 22°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

: Máxima de 22°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h. Sábado 21 de noviembre: Máxima de 24°C, Mínima de 14°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia para el fin de semana es un ligero aumento en las temperaturas máximas y mínimas, manteniendo un cielo con nubosidad variable. El viernes se espera cielo nublado, mientras que el sábado volverá a ser medio nublado. Los vientos se mantendrán ligeros.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en Nuevo León?

Ante las mañanas frescas y tardes más templadas, se recomienda a la población vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura durante el día. Aunque no hay calor extremo, es importante mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente en las horas centrales del día.

Se sugiere consultar los reportes del clima antes de salir y planificar actividades al aire libre considerando las variaciones térmicas. No se esperan fenómenos meteorológicos severos, pero es prudente estar preparado para el contraste entre la mañana y la tarde.

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