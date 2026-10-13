Caos en vialidades de Monterrey: Cae puente peatonal sobre auto en avenida Constitución

El desplome del puente ocurrió cerca de las obras de construcción de la Línea 6 del Metro, en Monterrey. (Protección Civil).

Un puente peatonal de concreto se desplomó sobre un automóvil que circulaba por la avenida Constitución, en Monterrey, lo que provocó daños materiales y afectaciones viales en una de las principales arterias de la zona metropolitana. El incidente ocurrió a la altura de la Escuela Normal Miguel F. Martínez.

Tras el colapso, elementos de Protección Civil se movilizaron al lugar y actualmente trabajan en la zona para atender la emergencia y revisar las condiciones del área afectada.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, pese a que parte de la estructura cayó directamente sobre el vehículo.

El automóvil involucrado sufrió daños materiales por el impacto del concreto. La caída del puente generó una movilización de los cuerpos de emergencia, que realizan labores en el sitio para evaluar la situación y determinar las medidas necesarias para evitar riesgos adicionales.

El desplome ocurrió cerca de las obras de construcción de la Línea 6 del Metro, donde recientemente se levantaron columnas y se instaló el viaducto elevado por el que circulará el nuevo sistema de transporte.

Desplome de puente en NL afecta vialidades

Como consecuencia del desplome, los carriles exprés de la avenida Constitución fueron bloqueados, lo que ocasiona complicaciones para los automovilistas que transitan por el sector. El cierre afecta la circulación en una de las vialidades más importantes de Monterrey, utilizada diariamente por conductores que cruzan distintos puntos del área metropolitana.

En la zona elementos de Protección Civil continúan trabajando en la zona mientras se atiende la emergencia y se revisa el área del colapso, por su parte elementos de Tránsito iniciaron un operativo vial para desviar los vehículos y agilizar la carga vial.

La reportera Alma de la Rosa Flores sobrevivió a un accidente en NL

La reportera Alma de la Rosa Flores y el camarógrafo Cristo Morales daban un reporte sobre las afectaciones causadas por las fuertes lluvias en Monterrey, cuando fueron atropellados.

Tras el incidente, el conductor del noticiario Mario Gámez acudió a ver a Alma de la Rosa Flores al hospital y ella misma reportó que se encuentra mejor.

“Llevo 35 años de reportera. No había visto las imágenes, pero me las imaginaba. Agradecida con Dios, con la vida y con todas las personas que se preocuparon por nosotros. Darles las gracias a todos. Estamos ya mejor”, dijo.

Flores recordó que debido a las lluvias lo mejor es que los conductores de automóvil bajen la velocidad para evitar este tipo de incidentes.