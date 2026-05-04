Los muertos del Mundial 2026: Fallece trabajador en Metro de Nuevo León

Un accidente dejó sin vida a un trabajador que participaba en las obras de la Línea 6 del Metrorrey para el Mundial.

A unos días de que el gobierno de Nuevo León realizara las primeras pruebas del tramo de la Línea 6 del Metro de Monterrey, a pesar de no tener ni una estación terminada, se reportó otro accidente laboral que cobró la vida de un trabajador, en el tramo ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto de Monterrey, en el municipio de Apodaca.

Se presume que el hombre de unos 45 años se encontraba realizando maniobras con una grúa para mover unas vigas de más de 20 toneladas de peso; sin embargo, una de las estructuras se deslizó hasta prensarlo y provocarle la muerte.

El incidente ocurrió en el tramo de monorriel que corre por la Línea 6, sobre el bulevar Aeropuerto frente a la terminal A del aeropuerto, lo que generó afectaciones viales y contratiempos para los viajeros.

¿Qué causó el accidente en las obras del Metro en Monterrey?

De acuerdo con reportes preliminares, el accidente se debió a una presunta falla en el equipo de elevación utilizado durante las maniobras.

Tras lo ocurrido, se activaron protocolos de emergencia y se solicitó la presencia de cuerpos de auxilio, quienes confirmaron el fallecimiento del trabajador en el lugar.

El área fue acordonada por elementos de Protección Civil, mientras se realizaban las primeras investigaciones para esclarecer las condiciones en las que se desarrollaban los trabajos.

En un comunicado, el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey informó que “se activó inmediatamente el código de emergencia, procediendo al paro total de actividades en el frente de trabajo AL6 para preservar la escena e iniciar las investigaciones”.

Un trabajador del Metro de Monterrey murió por una falla de una grúa en las obras de la Línea 6. (Metro de Monterrey)

La dependencia detalló que el trabajador pertenecía a la empresa CYACSA, una de las contratistas involucradas en la construcción del proyecto.

Este hecho se suma a otro accidente reciente en la misma obra, cuando una estructura de gran peso cayó sobre un vehículo que circulaba por la avenida Miguel Alemán, dejando a una pareja lesionada.

Autoridades estatales indicaron que ya se abrió una investigación para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades, en medio de cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en la construcción de la Línea 6 y la prisa por terminar la obra antes del mundial.