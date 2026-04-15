Accidente ‘lleno de miel’: Vuelca camión con abejas y desata el pánico en carretera de Nuevo León

Equipos de emergencia lograron contener la dispersión de las abejas y asegurar el manejo de las colmenas.

Monterrey, Nuevo León.– Un accidente vial terminó por convertirse en una “tormenta de zumbidos” en el sur de Nuevo León, luego de que un camión cargado con colmenas volcara y liberara miles de abejas que pusieron en alerta a automovilistas y autoridades en el municipio de Doctor Arroyo.

El percance ocurrió sobre la carretera Doctor Arroyo–Linares, a la altura del kilómetro 54, cerca de la comunidad de Capaderito, cuando el operador de un camión tipo tortón perdió el control de la unidad, se salió del camino y terminó volcado a un costado de la vía.

De acuerdo con información de Protección Civil estatal, el impacto provocó que varias de las estructuras donde eran transportadas las colmenas se abrieran, liberando un enjambre de abejas que se dispersó en la zona, representando un riesgo para quienes transitaban por el tramo carretero.

La presencia masiva de abejas complicó las labores de auxilio de los cuerpos de emergencia, que hasta la tarde de este miércoles seguían trabajando con precaución ante la persistencia del enjambre activo. Hasta el momento, no se ha confirmado el estado de salud del conductor.

Tras ser alertados de la situación, elementos de Protección Civil de Doctor Arroyo, con apoyo de Bomberos, Policía municipal y Fuerza Civil, implementaron un operativo de contención y acordonamiento del área.

Como medida preventiva, se pidió a los conductores mantener las ventanas cerradas y evitar descender de sus vehículos mientras pasaban por el punto afectado.

Durante varias horas, los equipos de emergencia realizaron maniobras para controlar la dispersión de los insectos y asegurar el manejo de las colmenas, que posteriormente fueron trasladadas a otra unidad para su resguardo.

Una vez estabilizada la situación, el camión fue retirado con apoyo de grúas y la circulación en la carretera fue restablecida de manera normal. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas por este incidente.

Con información de Quadratín Nuevo León.