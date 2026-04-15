Policías de Manzanillo, Colima, filtraban información al CJNG en tiempo real; detienen a ocho

Los ocho policías de Manzanillo detenidos fueron señalados por los delitos de uso indebido de información y asociación delictuosa.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad en Colima informó sobre la detención de ocho elementos en activo de la Policía Municipal de Manzanillo, presuntamente vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE), las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas tras ser autorizadas por un juez, por los delitos de uso indebido de información y asociación delictuosa.

En el operativo participaron elementos de la Policía Estatal, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Así operaban los policías de Manzanillo al servicio del CJNG

Derivado de las investigaciones y trabajos de inteligencia, la Fiscalía señaló que se obtuvieron “indicios y elementos de prueba” sobre la presunta colaboración de los detenidos con una célula del Cártel Jalisco.

Según la dependencia, los agentes habrían proporcionado información estratégica y brindado apoyo al grupo delictivo para facilitar sus actividades ilícitas, lo que representó un riesgo para la seguridad pública.

En conferencia de prensa, la presidenta municipal de Manzanillo, Rosa María Bayardo Cabrera; el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo; y el fiscal general, Bryant Alejandro García Ramírez, informaron sobre los avances del caso.

Las autoridades detallaron que los detenidos contaban con antigüedades que van de los 8 a los 25 años de servicio en la corporación, y que los delitos que se les imputan corresponden a hechos ocurridos en 2023.

El fiscal general precisó que los detenidos son: Rolando ‘N’, Nora Alejandra ‘N’, Sergio Alejandro ‘N”', José Santos ‘N’, Roberto ‘N’, José Luis ‘N’, Martín Gerardo ‘N’ y Miguel Ángel ‘N’.

Los agentes detenidos, acusados de colaborar con el CJNG, tenían entre 8 y 25 años de servicio, reveló la Fiscalía.

Policías de Manzanillo usaban Threema para filtrar información clave al CJNG

De acuerdo con la Fiscalía, durante la investigación se identificó el uso de la aplicación de mensajería cifrada Threema como medio de comunicación entre los presuntos implicados y miembros del cártel.

El fiscal general Bryant García explicó que, a través de esta plataforma, se compartía información que, por su naturaleza, solo podía provenir de corporaciones de seguridad y justicia, incluyendo reportes en tiempo real sobre detenciones, instalación de puntos de revisión y atención a incidentes del C5.

El secretario de Seguridad estatal señaló que estas acciones obedecen a la instrucción de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva de combatir la impunidad, contener a los generadores de violencia y fortalecer la confianza en las corporaciones policiales.

A su vez, la alcaldesa Rosa María Bayardo Cabrera afirmó que los detenidos “traicionaron la confianza del pueblo” y subrayó que estos hechos evidencian que la ley se aplica y que existen consecuencias para quienes cometen actos ilícitos.

Finalmente, el secretario anunció la implementación del Plan Cuadrante en Manzanillo, que contempla el despliegue de nuevas patrullas, 24 de ellas destinadas a reforzar la vigilancia en el municipio.