¿Comprarás en el Buen Fin 2026? Alertan que IA multiplicará las tiendas falsas hasta 200%

La facilidad para crear tiendas falsas con IA también complica que los compradores distingan entre comercios legítimos y fraudulentos.

La Inteligencia Artificial (IA) facilitará la creación de tiendas falsas en internet durante el Buen Fin, por lo que expertos prevén que en esta temporada de alto consumo se eleven hasta en 200 por ciento los riesgos de fraude para el comercio electrónico.

“Anteriormente, crear una tienda de comercio electrónico falsa requería tiempo y ciertos conocimientos, pero con la IA los estafadores pueden poner en marcha una tienda falsa convincente en cuestión de minutos, con poca o ninguna inversión económica”, advirtió Iskander Sánchez-Rola, director sénior de IA e Innovación en Norton.

En México, los dominios asociados con tiendas falsas aumentaron 118 por ciento durante 2025, al alcanzar aproximadamente 41 mil, de acuerdo con datos de Gen Threat Labs; sin embargo, Fidel Delgado, coordinador de Ciberseguridad, Análisis de Datos y Forense en Salles Sainz Grant Thornton, estima que esta cifra puede crecer hasta en un 200 por ciento durante el Buen Fin de 2026.

“El riesgo va a crecer porque el mercado mueve cada vez más operaciones digitales. Durante 2025, el Buen Fin generó 219.2 mil millones de pesos en ventas y 196 millones de transacciones bancarias, mientras que el comercio electrónico alcanzó 45.9 mil millones de pesos, 31 por ciento más anual”, dijo Delgado al citar datos de la Secretaría de Economía y la AMVO.

Compradores se enfrentan a comercios legales y otros fraudulentos

La facilidad para crear estos sitios también complica que los compradores distingan entre comercios legítimos y fraudulentos. Según el informe de Norton, 72 por ciento de los consumidores mexicanos compraría en una página desconocida si encontrara un precio atractivo y el 47 por ciento ha adquirido productos en sitios o con vendedores que sospechaba podían ser estafadores.

“Para los compradores, esto significa que un sitio de aspecto profesional ya no es prueba de que se trate de un negocio legítimo; si no buscaste la tienda por tu cuenta, vale la pena tomarse el tiempo para investigarla y confirmar que es legítima antes de completar la compra”, señaló Sánchez-Rola.

La amenaza también representa un desafío para las empresas, toda vez que el 40.4 por ciento de las compañías mexicanas identifica la ciberseguridad y el riesgo digital como una limitante para sus operaciones, de acuerdo con el International Business Report de Salles Sainz Grant Thornton.

A la par, el 56 por ciento de los consumidores mexicanos que fueron víctimas de estafas durante las compras navideñas señaló que el engaño ocurrió en una plataforma social, uno de los principales canales utilizados para distribuir ofertas fraudulentas.

Agentes de IA automatizan fraudes

Los agentes de IA son otra de las fuentes de preocupación para empresas y consumidores del Buen Fin, toda vez que permiten a ciberdelincuentes automatizar engaños, suplantar la identidad de comercios y mantener conversaciones con consumidores para obtener datos personales y financieros.

“A diferencia de las estafas tradicionales, que dependen de páginas falsas o mensajes masivos, los agentes de IA pueden ejecutar tareas encadenadas, adaptar sus respuestas a cada víctima y sostener interacciones que facilitan a los cibercriminales perpetrar un ataque”, comentó Fabio Assolini, investigador líder de Seguridad para Kaspersky

El experto detalló que hoy en día los ciberdelincuentes están desarrollando agentes conversacionales que se hacen pasar por marcas e instituciones financieras para extraer información sensible de los consumidores.

“Hoy ya vemos sitios fraudulentos que incorporan asistentes de IA para simular servicios de atención a clientes y mantener a las víctimas dentro de la estafa, incluso durante días o semanas. Esto va a ser muy peligroso durante esta temporada de alto consumo”, agregó el ejecutivo de Kaspersky.

La amenaza se suma al crecimiento de los intentos de estafa en el país. De acuerdo con un informe elaborado por Red Hat, la plataforma de código abierto, aproximadamente 86 por ciento de los ciberataques de este tipo serán realizados por Agentes de IA, lo que eleva el riesgo de estafa durante el Buen Fin.

De hecho, se estima que los adultos mexicanos recibirán en promedio durante la temporada de alto consumo 19 intentos de fraude, lo que representa un crecimiento de 41 por ciento respecto a lo registrado en 2026.

“Las herramientas de IA también pueden utilizarse para manipular resultados de búsqueda y recomendaciones de compra de los agentes comerciales, dirigiendo a los consumidores hacia establecimientos fraudulentos que aparentan ser legítimos”, alertó Assolini, quien afirmó que el riesgo ya no solo está en recibir una oferta falsa, sino en interactuar con sistemas automatizados diseñados para generar confianza, resolver dudas y conducir al consumidor hasta entregar sus datos o realizar un pago.