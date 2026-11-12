El Buen Fin 2026 será insuficiente para revertir débiles ventas en México

La decimosexta edición del Buen Fin, que se celebrará del viernes 13 a martes 17 de noviembre , será insuficiente para reactivar las ventas de los comercios que buscan impulsar sus ingresos en un año marcado por la debilidad del consumo , anticipan analistas entrevistados por El Financiero.

“ El Buen Fin puede generar un repunte relevante de ventas, especialmente en departamentales, pero su capacidad para producir una recuperación sostenida será más limitada”, advirtió en entrevista Gerónimo Ugarte, Economista en Jefe en Valmex Casa de Bolsa.

Este año, las promociones se enfrentarán a un consumidor más cauteloso, que compara precios, sustituye marcas y analiza cada peso que destina a sus compras.

Ugarte matizó que, si bien campañas como el Buen Fin pueden mejorar la rotación de inventarios y el flujo de efectivo, por otra parte, los descuentos más agresivos suelen comprimir los márgenes de ganancias de las tiendas.

Los afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) llegan a septiembre con un alza de 1.4 por ciento a Tiendas Iguales.

“El consumo sigue siendo débil y selectivo, así como hay categorías como perecederos que son muy fuertes, en algunos otros segmentos la demanda es débil”, señaló Roberto Solano, gerente de análisis del Grupo Financiero Monex.

Incertidumbre y desgaste desalientan consumo en el Buen Fin 2026

Al tiempo que las grandes cadenas de autoservicios y departamentales buscan capturar el gasto, el sentimiento económico de los hogares mexicanos al cierre de año refleja un desgaste acumulado.

De acuerdo con el estudio El Ecosistema de Supervivencia Financiera del Consumidor Mexicano, de la agencia de investigación de mercados Research Land, el 58 por ciento de los mexicanos enfrentará el último tramo del año desde la incertidumbre o la resignación y el 77 por ciento con una pérdida real en su calidad de vida. Además, el 85 por ciento dio por hecho que los precios seguirán al alza

“No observamos consumidores gastando más; observamos hogares destinando una proporción creciente de su ingreso para cubrir los mismos compromisos financieros, vivienda, servicios y deuda redujeron el espacio que antes existía para generar ahorro o construir patrimonio”, señaló Pablo Levy, director General de Research Land.

Ocho de cada 10 personas encuestadas percibieron incrementos de doble dígito en el costo de su despensa y por consiguiente, nueve de cada 10 mexicanos de los niveles socioeconómicos bajos, sustituyeron el consumo de marcas líderes por opciones más económicas.

Lo anterior representa un reto para el comercio en México y una oportunidad para el e-commerce, que se expande a un ritmo de doble dígito, muy lejos de desempeño de las tiendas físicas que se mantiene flat o que ha disminuido.

(El Financiero)

Oportunidad en el e-commerce

Como muestra, para el Buen Fin 2026 , mientras el 62 por ciento de los consumidores planea una compra omnicanal (online y tienda física), el 25 por ciento lo hará exclusivamente online y solo un 13 por ciento acudirá a la tienda, según la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

“Un factor muy importante que comparten autoservicios y departamentales y que están contribuyendo mucho a sus ventas, es el canal digital. En el caso de Liverpool, ya tiene una penetración digital del 30 por ciento del valor total de productos, mientras que en Palacio de Hierro , esa parte creció al 17.5 por ciento en el tercer trimestre”, precisó Roberto Solano.

En Walmart , el e-commerce representa el 8.6 por ciento del GMV total de la compañía, representando un canal estratégico en su temporada de descuentos, denominado Fin Irresistible , el cual va del 5 al 18 de noviembre.

“Las compras en línea ya no son un canal separado. Durante los grandes eventos promocionales, pueden descubrir y comparar productos en línea, consultar disponibilidad y precios, realizar compras digitales y elegir entre entrega a domicilio, recolección o visita a la tienda según lo que mejor se adapte a sus necesidades”, señaló Karthicka Krishnasamy, Vicepresidenta Senior de e-Commerce y Crecimiento de Walmex.

Adelantó que la categoría de “Mercancías Generales” jugará un papel “especialmente relevante”, impulsada por electrónicos, televisores, línea blanca y pequeños electrodomésticos.

“También esperamos una alta participación en categorías como moda y accesorios, gaming y entretenimiento, bienestar y belleza, productos para mascotas y soluciones para reuniones y celebraciones familiares”, puntualizó.