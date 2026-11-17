EU sostiene que Asif Merchant, enviado por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, buscaba vengar la muerte del general iraní Qasem Soleimani.

Un hombre pakistaní, declarado culpable de participar en un complot frustrado para asesinar a políticos estadounidenses, incluido el presidente Donald Trump, durante su campaña de reelección en 2024, fue sentenciado a más de 27 años de prisión.

Asif Merchant, de 48 años, fue sentenciado a 330 meses, o 27 años y medio, por el juez de distrito estadounidense Eric Komitee en una audiencia celebrada el martes en Brooklyn, Nueva York.

Según la fiscalía, Merchant era un agente de inteligencia iraní enviado a Estados Unidos por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en abril de 2024 para contratar sicarios con el fin de asesinar a políticos estadounidenses.

“Este caso fue un ejemplo excepcionalmente grave de violencia terrorista”, dijo Komitee. “Pocas acusaciones son más graves que el asesinato selectivo de un presidente de Estados Unidos u otros altos funcionarios del gobierno”.

En marzo, un jurado lo declaró culpable de intento de cometer un acto de terrorismo que trascendía las fronteras nacionales y de asesinato por encargo. El cargo de intento de terrorismo conllevaba una pena máxima de cadena perpetua, que la fiscalía solicitó.

¿Por qué Asif Merchant evitó la cadena perpetua?

El abogado defensor Avi Moskowitz solicitó una pena inferior a 30 años, comparando a su cliente con el ‘Inspector Clouseau’, el torpe detective francés de las películas de ‘La Pantera Rosa’. Según Moskowitz, los planes de Merchant estaban “tan mal ejecutados que ni podían ni pretendían tener éxito”.

El juez calificó a Merchant de “caso atípico” en comparación con otros presuntos terroristas, y afirmó que Merchant cooperó con las autoridades y se comportó correctamente durante el juicio.

“Creo que la sentencia en este caso debe ser significativa, pero considero que la pena de cadena perpetua más 10 años es excesiva”, afirmó.

Merchant, que vestía un uniforme de preso de color beige y una camiseta naranja, no mostró ninguna reacción al escuchar la sentencia.

“La Guardia Revolucionaria envió a Merchant para vengar el ataque contra su comandante terrorista, Qasem Soleimani”, declaró M. Scott Proctor, Subprocurador General Adjunto Principal para la Seguridad Nacional. “La severa condena que ha recibido Merchant debe servir como una clara advertencia: si vienes a Estados Unidos en nombre de una potencia extranjera para cometer actos terroristas, te encontraremos y te encarcelaremos”.

Fue arrestado el 12 de julio de 2024 cuando intentaba abordar un avión para salir del país. Al día siguiente del arresto, se produjo otro intento de asesinato contra Trump en un mitin de campaña en Butler, Pensilvania. Al ser informado de ese ataque, Merchant declaró a las autoridades que era “para lo mismo que lo habían enviado allí”, según los fiscales.

Moskowitz dijo que, si bien estaba decepcionado por la duración de la sentencia, “agradecemos que el juez haya considerado las circunstancias atenuantes y no haya impuesto la pena sugerida por el gobierno”.

¿Cuál era el plan de Irán para asesinar a Donald Trump?

Merchant tenía un MBA y ocupó varios puestos de alta dirección bancaria en Pakistán antes de fundar su propio negocio de importación/exportación, que incluía viajes a Irán.

Según la fiscalía, durante estas visitas, la Guardia Revolucionaria lo reclutó en 2022 y posteriormente lo envió a Estados Unidos para que comenzara a buscar personas que lo ayudaran a llevar a cabo su plan. Merchant le dijo al informante que su contacto iraní le ordenó contratar a delincuentes o miembros del crimen organizado para ejecutar el complot de asesinato.

Merchant reclutó a un hombre al que las autoridades llamaron ‘Nadeem Ali’, que trabajaba como informante del FBI, y realizó grabaciones subrepticias de sus reuniones con el acusado.

El gobierno afirmó que Merchant buscó en sus dispositivos electrónicos “campaña electoral del partido republicano” y “próximos eventos de Trump” más de una docena de veces durante la campaña de reelección de Trump entre el 1 y el 10 de mayo de 2024.

También se encontraron imágenes de Trump en su teléfono celular, incluyendo capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales, entre las que se encontraba una imagen de Trump cavando su propia tumba y una imagen generada por computadora de una mano sosteniendo la cabeza cortada de Trump.

Merchant testificó en su propia defensa, insistiendo en que solo participó para proteger a su familia en Irán.

“Pensé que llegaría un momento en que me arrestarían y entonces le contaría todo el plan al gobierno”, dijo.

Merchant afirmó que, durante una reunión, su contacto iraní le dio los nombres de tres posibles objetivos: Trump, Joe Biden, que era presidente en ese momento, y Nikki Haley.

El caso es Estados Unidos contra Merchant, 24-CR-362, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.