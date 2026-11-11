Amenaza de Irán obliga a Scott Bessent, secretario del Tesoro, a mudarse a una base militar

Estados Unidos refuerza la seguridad de Scott Bessent ante presuntas amenazas de Irán. (AP)

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, estaría viviendo en una base militar luego de recibir amenazas de muerte, presuntamente por parte de Irán.

El funcionario se trasladó de su residencia en Washington a la base militar junto con sus familiares, revelaron personas familiarizadas con el asunto al diario The New York Times.

Supuestamente, los servicios de inteligencia de Estados Unidos advirtieron que la conspiración de Irán contra funcionarios y ciudadanos estadounidenses alcanzó una fase avanzada.

¿Cuál es el papel de Bessent en la guerra entre Estados Unidos e Irán?

El secretario del Tesoro de Estados Unidos es el responsable de aplicar diversas sanciones contra Irán mediante la denominada Operation Economic Outcast. Se trata de una estrategia implementada con el fin de presionar a Teherán para que ceda en sus ataques y en el control del estrecho de Ormuz.

Las sanciones económicas contra Irán comenzaron en agosto e incluyeron señalamientos contra sucursales bancarias de Medio Oriente y entidades financieras que facilitan las transacciones del país. A la par, las fuerzas navales estadounidenses mantienen un bloqueo en los principales puertos.

“El secretario no se dejará intimidar por las amenazas del régimen iraní y mantiene su compromiso de llevar a cabo la ‘Operación Economic Outcast’ y mantener el bloqueo, medidas que, en conjunto, están hundiendo la economía de Irán”, dijo un vocero del Tesoro de EU en un comunicado enviado por correo electrónico.

¿Cómo dieron con la vivienda de Bessent?

De acuerdo con las versiones periodísticas, la preocupación por la seguridad del secretario Scott Bessent aumentó luego de que se informara que el funcionario adquirió una mansión por 12.5 millones de dólares.

El diario The Wall Street Journal publicó una vista aérea de la propiedad que compró Bessent poco después de que asumiera su cargo como secretario. Según señalaron las fuentes consultadas por los medios, esa publicación permitió geolocalizar la vivienda.

Anteriormente, Irán señaló que planeaba ataques; sin embargo, esas versiones fueron negadas.

Pese a este contexto, funcionarios familiarizados con el asunto aseguraron que Irán tiene una capacidad limitada para llevar a cabo ataques a gran escala en Estados Unidos y otros territorios extranjeros.