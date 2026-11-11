Tren Maya ‘sufre descalabro’: Perdió 15 mdp por día... y tuvo déficit por 4 mil mdp al tercer trimestre

El proyecto ferroviario del Tren Maya en el sureste del país sigue sin arrancar. Aunque sus ingresos iban en ascenso tras su puesta en marcha, las cifras acumuladas al tercer trimestre de este año dejan ver un deterioro en su facturación y, ante ello, una pérdida operativa de 4 mil 290 millones de pesos.

La pérdida promedio por día generada por el Tren Maya asciende a 15.7 millones de pesos, según información consultada por El Financiero.

De acuerdo con los estados financieros del Tren Maya, la empresa ingresó, en entre enero y septiembre de este año, 356 millones de pesos por la venta de boletos para transportarse en los diferentes tramos en donde opera la paraestatal

Esta cifra es 8 por ciento menor a la registrada por la empresa del Estado-controlada por el ejército- en el mismo periodo del año anterior.

¿Por qué el Tren Maya registró pérdidas en el tercer trimestre de 2026?

La crisis turística en el sureste del país, así como una menor demanda de turismo extranjero, están impactando los estados financieros de las empresas de la industria sin chimeneas, y el Tren Maya no se está quedando atrás.

A medida que los ingresos retrocedieron, el costo operativo del Tren Maya se incrementó. En los reportes financieros de la paraestatal, los costos de operación ascendieron a 4 mil 647 millones de pesos con corte al tercer trimestre del año, una cifra 39.8 por ciento mayor a la reportada en el mismo periodo del año anterior.

De esta manera, el Tren Maya no solo ganó menos, sino que le costó mucho más mantener su operación.

El gobierno federal tuvo que incrementar sustancialmente los subsidios. El Tren Maya tiene un par de afluentes-ambas relacionadas con el presupuesto y el cobro de derechos- para alimentar sus finanzas endebles.

En ese sentido, los subsidios se dispararon 135 por ciento durante los primeros tres trimestres de este año, esto en comparación con el mismo lapso del año pasado. Así, el erario inyectó 2 mil 764 millones de pesos para acompañar el funcionamiento del Tren Maya.

Pero los subsidios a través de la asignación anual presupuestal no son los únicos recursos que el Tren Maya está ‘quemando’ para su funcionamiento.

El gobierno, a través de un Fideicomiso que se alimenta del cobro de los Derechos de No Residente (DNR), le transfirió mil 879 millones adicionales para compensar sus ingresos insuficientes.

En total, el gobierno federal tuvo que enviar un ‘salvavidas’ de 4 mil 643 millones de pesos para que el Tren Maya se mantuviera en operación durante los primeros nueve meses de este año.