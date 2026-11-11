¡En colaboración con Swarovski! ¿Cuándo se enciende el árbol de Navidad de El Palacio de Hierro en Polanco?

Luego de que Dior colaboró el año pasado en la creación del árbol de Navidad de El Palacio de Hierro, llegó el turno de Swarovski para llenar de brillo la temporada. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Unsplash/ Cuartoscuro)

¡It’s time! No solo Mariah Carey está lista para darle la bienvenida a la época decembrina; El Palacio de Hierro también prepara los últimos detalles para iniciar oficialmente esta etapa del año con el encendido de su árbol navideño.

Como ya es costumbre, no se trata de una decoración cualquiera. El año pasado, Dior, la firma de moda de lujo, colaboró en el diseño y los adornos del árbol de Navidad de El Palacio de Hierro de Polanco; esta ocasión es el turno de Swarovski.

Al igual que sus cristales, relojes y piezas de bisutería de lujo, se espera que el árbol navideño brille mucho más este año. La experiencia se completará con espacios ideales para fotografías, compra de regalos y hasta la posibilidad de disfrutar de un café recién hecho.

El árbol de Navidad de Palacio de Hierro será una colaboración con Swarovski. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

¿Cuándo es el encendido del árbol de El Palacio de Hierro?

El Palacio de Hierro informó a través de sus redes sociales que la Navidad llegará a sus tiendas a partir de este viernes 13 de noviembre con el encendido de su árbol, el cual suele colocarse frente a la fachada ubicada sobre la avenida Moliere.

Fecha: Viernes 13 de noviembre de 2026.

Viernes 13 de noviembre de 2026. Dónde: El Palacio de Hierro de Polanco, sobre avenida Moliere.

Hasta ahora, la tienda no ha informado a partir de qué hora se realizará el encendido del árbol, por lo que te recomendamos estar al pendiente de las redes sociales de El Palacio de Hierro para conocer el horario exacto.

¿Qué habrá durante el encendido del árbol de El Palacio de Hierro?

Swarovski informó a través de su página oficial que durante el encendido del árbol se podrá disfrutar de diferentes experiencias, a las cuales podrás acceder mediante un ‘pasaporte digital’.

El recorrido inicia en el árbol navideño, donde deberás escanear un código QR, completar el registro y tomarte una fotografía. Este paso te dará el primer sello en el pasaporte.

La siguiente parada será la estación de café. Se trata de una colaboración de Nespresso x Swarovski, donde habrá una selección de café clásico y sabores exclusivos para degustar durante la visita. Ahí deberás escanear otro código para sumar el siguiente sello.

Finalmente, habrá una tienda especial de Swarovski, donde los compradores encontrarán productos exclusivos de Navidad. Luego de realizar tus compras y reunir los tres sellos en el pasaporte, podrás acceder a un obsequio exclusivo. Hasta ahora, se desconoce cuál será.

Conciertos, fotos y más: ¿Qué habrá en El Palacio de Hierro por Navidad?

Además del árbol de Navidad, entre noviembre y diciembre, El Palacio de Hierro de Polanco tendrá otras actividades en las que los visitantes podrán tomarse fotografías temáticas, comprar regalos y hasta ver el trineo de Santa.

The Selfie Experience: Del 24 de noviembre al 24 de diciembre.

Del 24 de noviembre al 24 de diciembre. El Palacio de la Navidad: Del 13 de noviembre al 6 de enero.

Del 13 de noviembre al 6 de enero. Café Swarovski: A partir del 13 de noviembre.

El Palacio de Hierro de Polanco no es la única sucursal que tendrá eventos con motivos navideños. La tienda organizará otras actividades relacionadas con las fechas decembrinas en establecimientos como los de Centro Histórico y Coyoacán.

El Palacio de Hierro Perisur: Mercado de la Navidad (del 12 de noviembre al 24 de diciembre).

Mercado de la Navidad (del 12 de noviembre al 24 de diciembre). El Palacio de Hierro Centro: Decoración con luces en la fachada y los aparadores, además de música navideña (a partir del 13 de noviembre).

Decoración con luces en la fachada y los aparadores, además de música navideña (a partir del 13 de noviembre). El Palacio de Hierro Santa Fe: Fachada iluminada (a partir del 12 de noviembre).

Además, El Palacio de Hierro Coyoacán tendrá un ‘Gran concierto de Navidad’ el próximo 16 de diciembre con Olivia Gorra, en la terraza de la tienda.