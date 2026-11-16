Termina en prisión Santiago Peña, expresidente de Paraguay, por Ueno bank: ‘Está en una unidad militar’

Manifestación en contra del Gobierno de Paraguay y la intervención de Ueno bank. (Foto: EFE)

Apartado del poder y bajo prisión preventiva, Santiago Peña, el economista que asumió la Presidencia de Paraguay en agosto de 2023, cumple este lunes 48 años en el centro del escándalo por sus presuntos nexos con el intervenido Ueno bank, que recibió fondos públicos durante su gestión.

Santiago Peña fue destituido el pasado 6 de noviembre, tres días después de conocer el comienzo del proceso de resolución de la entidad bancaria, por el Senado tras un juicio político en el que fue declarado culpable de “mal desempeño de funciones”, y, horas después, detenido por orden del Ministerio Público.

Este lunes permanece en una “habitación común” del Regimiento Escolta Presidencial, una unidad militar en Asunción, la capital del país, dijo el saliente comandante de las Fuerzas Militares de Paraguay, el general César Moreno, al canal privado ABC TV.

Hasta ese sitio fue trasladado Peña horas después de su destitución y en medio de protestas frente a su vivienda particular. Un juez ratificó ese sitio de detención tras ordenar la prisión preventiva.

¿Cuáles son los delitos que presuntamente cometió Santiago Peña?

El exgobernante Santiago Peña fue imputado formalmente por los fiscales por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.

La acusación en su contra fue ampliada el pasado viernes, al ser señalado de asociación criminal.

También fueron acusados de asociación criminal, entre otros presuntos delitos, el exjefe del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo, y el superintendente de bancos de Paraguay, Holger Insfrán.

De igual forma han sido imputados los exintegrantes del directorio de la entidad emisora Marco Aurelio González -quien fue procurador general de la república-, Liana Caballero y Miguel Mora.

Este domingo, el gerente de la Unidad Jurídica del BCP, Aldo Rodríguez, se entregó a las autoridades luego de que la Fiscalía librara una orden de captura en su contra, tras señalarlo de la presunta modificación de un informe técnico sobre el estado de Ueno Bank que la Superintendencia de Bancos remitió al Senado en octubre pasado.