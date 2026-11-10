Santiago Peña se queda solo: Partido Colorado lo expulsa por el caso Ueno Bank en Paraguay

Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay y el Partido Colorado lo expulsó de sus filas, tras el colapso de Ueno Bank.

El gobernante Partido Colorado expulsó este martes de sus filas al exmandatario Santiago Peña por la que describió como “deshonra provocada al pueblo paraguayo” y a esa formación política tras su destitución en un juicio político por la intervención de Ueno bank, entidad con la que ha sido vinculado.

El Tribunal de Conducta de la también denominada Asociación Nacional Republicana (ANR) se pronunció sobre los hechos, según su resolución, “que a todas luces se presentan como conductas reprochables, de mal desempeño” de funciones, “probado en el juicio político”.

Peña fue declarado culpable en un juicio político por el Senado tras ser acusado de nexos con Ueno bank, cuya intervención afectó a miles de clientes, entre estos entidades públicas que trasladaron millonarios recursos a la entidad durante la gestión del ahora exmandatario.

Al término del juicio, el exgobernante fue detenido y, un día después, enviado por un juez a prisión preventiva.

Para el Tribunal, " la nación paraguaya se vio gravemente afectada por los hechos de carácter criminal conectados con la conducta " de Peña, lo que considera “motivo suficiente” para el Partido Colorado para que la Asociación Nacional “en salvaguarda de sus supremos intereses resuelva la expulsión de sus filas”.

¿Cómo es que Santiago Peña llegó a ser presidente de Paraguay?

Después del paso durante su juventud por las filas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Peña se incorporó en 2016 al oficialismo, respaldado por el entonces presidente Horacio Cartes (2013-2018), considerado su mentor político y quien le retiró públicamente su respaldo y apoyó el juicio político.

Ministro de Hacienda de Cartes, Peña tuvo su primer fogueo electoral cuando inscribió, en 2017, su precandidatura presidencial para las internas de ese año.

Se postuló por el movimiento Honor Colorado, la facción que Cartes encabeza dentro del oficialismo, pero perdió frente a Mario Abdo Benítez.

En diciembre de 2022, con apenas seis años de militancia colorada, consiguió la candidatura presidencial del partido gobernante y el 30 de abril de 2023 ganó las elecciones generales con el 42.74 por ciento de los votos, en fórmula con Pedro Alliana, quien asumió la Vicepresidencia.

Alliana juró como el nuevo presidente de Paraguay tras la salida de Peña, con la intención de concluir, el 15 de agosto de 2028, el actual periodo de Gobierno.

Casi el 95% de los clientes de Ueno Bank recibe pagos tras el colapso bancario

Casi el 95 por ciento de los clientes que tenían dinero en Ueno Bank de Paraguay ya recibieron pagos del Fondo de Garantía de Depósitos, tras el colapso de la entidad la semana pasada, que desató una crisis política.

“Pagamos a 1.740.000 ahorristas, el equivalente a US$330 millones del Fondo de Garantía de Depósitos”, anunció el presidente Pedro Alliana el martes en una publicación en redes sociales. Agregó que los depositantes restantes de Ueno recibirán sus pagos el miércoles.

La semana pasada, los reguladores intervinieron el banco y lo declararon insolvente y subcapitalizado. Antes del cierre, medios locales habían informado sobre préstamos a empresas vinculadas. Ueno llegó a tener más de 2.9 millones de clientes en Paraguay, un país de poco más de 6 millones de habitantes, y acumulaba depósitos por unos 17 billones de guaraníes (US$2.800 millones), incluidos cientos de millones del sector público.

La oficina de prensa del presidente confirmó que también hubo empresas entre quienes recibieron pagos. Itaipú Binacional, la compañía que opera una importante represa en la frontera entre Brasil y Paraguay, dijo el fin de semana pasado que tenía 182 millones de dólares depositados en Ueno y que inició acciones legales para recuperar los fondos.

El banco central comenzó a reembolsar a los clientes de Ueno el jueves pasado, después de que el Congreso aprobara una ley que ordenó a la autoridad monetaria pagar hasta 122 millones de guaraníes por depositante en un plazo de cinco días. Esos pagos se contabilizan dentro del límite de cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, de 228.3 millones de guaraníes por persona.

Con información de Bloomberg.