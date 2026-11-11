Paraguay, bajo la lupa de Fitch: ¿Está en riesgo su calificación crediticia tras el colapso de Ueno Bank?

La crisis de Banco Ueno puso en riesgo hasta 900 millones de dólares en depósitos no asegurados, una cantidad equivalente al 1.5% del PIB de Paraguay.

Fitch Ratings puso el miércoles la calificación crediticia de Paraguay en revisión ante una posible rebaja, citando los riesgos para las finanzas y la economía del país derivados de la crisis bancaria que derrocó al presidente Santiago Peña y sacudió a los inversores.

Según un comunicado, la agencia calificadora asignó una calificación negativa a la deuda a largo plazo en moneda extranjera de Paraguay, que actualmente ostenta una perspectiva positiva (BB+). Esta decisión se produce tras el colapso del Banco Ueno, el sexto banco más grande del país sudamericano, que fue intervenido por los reguladores a principios de este mes después de que su capital cayera por debajo de los niveles requeridos.

Según Fitch, este cambio “refleja las posibles repercusiones de la quiebra del Banco Ueno y las consecuencias políticas derivadas de ella”. “Estas repercusiones incluyen efectos en el sistema bancario en general y en las finanzas públicas, dados los depósitos públicos y privados invertidos en el banco, así como en el crecimiento y la continuidad de las políticas”.

¿Cuánto dinero está en riesgo tras el colapso del Banco Ueno?

La quiebra del banco provocó protestas generalizadas después de que los depositantes quedaran inicialmente sin acceso a sus cuentas, lo que desencadenó una crisis política que culminó con el juicio político y la destitución de Peña. Posteriormente, las autoridades afirmaron que la mayoría de los titulares de cuentas ya han recibido sus fondos.

“La gestión que haga el gobierno de la quiebra bancaria, incluyendo la devolución oportuna de los fondos de los depositantes y la rendición de cuentas de los implicados, pondrá a prueba a sus instituciones”, dijo Fitch.

La agencia calificadora advirtió que el gobierno podría verse presionado para compensar a los depositantes no asegurados, incluidas las entidades del sector público, con aproximadamente 900 millones de dólares en riesgo, equivalentes al 1.5 por ciento del producto interno bruto.

Los costos potenciales ejercen una presión adicional sobre Paraguay en medio de crecientes déficits presupuestarios y mayores necesidades de financiamiento. Fitch también señaló que la crisis de Ueno podría afectar “el momento, el tamaño, los costos y la moneda” del esperado regreso del gobierno a los mercados de bonos globales a principios de 2027.