Derrumbe de un edificio de tres pisos en Nueva York deja un muerto y 10 heridos

Una persona murió en el derrumbe de un edificio en Nueva York. (Foto: EFE)

Al menos una persona murió y diez resultaron heridas al derrumbarse un edificio de tres plantas este miércoles en Nueva York, mientras los equipos de rescate trabajan para localizar a posibles desaparecidos.

El inmueble, ubicado en el distrito de Brooklyn, se vino abajo alrededor de las 16:00 hora local con varios residentes en su interior. Al menos uno de los heridos permanece atrapado bajo los escombros, según informó un oficial del Cuerpo de Bomberos al medio CNN.

La fuente agregó que cuatro de los heridos se encuentran en estado grave.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las posibles causas del siniestro. El edificio se hallaba junto a una zona de obras de construcción.

Imágenes publicadas en redes sociales por los bomberos muestran una gran pila de escombros que los equipos de emergencias intentan retirar con la ayuda de excavadoras.

Incendio en edificio en Nueva York

El distrito de Brooklyn registró otra desgracia similar el pasado jueves 5 de noviembre, cuando seis personas murieron y otras nueve resultaron heridas en un aparatoso incendio que afectó a una vivienda de tres plantas en el barrio de Sunset Park.

Cuatro de las víctimas, todas adultas, fueron declaradas muertas en el lugar, mientras que los otros dos fallecieron después de ser trasladadas a hospitales de esa zona, con una numerosa población latina y asiática.

Los bomberos rescataron a varias personas que habían quedado atrapadas en la planta baja, en la parte trasera de la vivienda, detrás de las rejas de las ventanas, según detalló el departamento.

También se produjo un derrumbe parcial de una escalera dentro de la casa cuando los bomberos luchaban contra las llamas.

“Al llegar, encontramos fuego en todos los pisos: sótano, planta baja y primer piso; las llamas salían por todas las ventanas y nos recibieron en la puerta principal”, indicó Kevin Woods, jefe de operaciones del Departamento de Bomberos.

Cuatro civiles resultaron con lesiones que no representan riesgo para sus vidas, mientras que tres bomberos y dos policías resultaron con heridas leves por el incendio, que comenzó después de la una de la madrugada.