Dos trenes de pasajeros chocaron en Praga; autoridades investigan el incidente que dejó decenas de heridos.

Un total de 46 personas resultaron heridas este martes, cuatro de ellas de gravedad, luego de que dos trenes de pasajeros chocaran a baja velocidad en las inmediaciones de la Estación Central de Praga, un accidente que el ministro de Transportes checo, Ivan Bednarik, calificó de grave.

El choque tuvo lugar en torno a las 07:00 horas en un puente a escasos metros de la estación por razones aún no esclarecidas, precisó la emisora Radio Praga.

“Varias personas han resultado gravemente heridas con riesgo de fallo en sus funciones vitales”, declaró el portavoz de los servicios médicos de emergencia, Karel Kirs.

Según informó la Policía en redes sociales, las operaciones de rescate en el lugar del siniestro concluyeron a media mañana y los investigadores policiales e inspectores ferroviarios comenzaron las investigaciones para determinar las causas y circunstancias de la colisión.

El ministro Bednarik subrayó que, en este momento, la prioridad absoluta es atender a los afectados y agradeció la rápida intervención de los equipos de socorro.

“Les deseo a todos una pronta recuperación y agradezco a los servicios de emergencia su labor”, declaró el ministro de Transportes, citado por Radio Praga.

Decenas de conexiones ferroviarias se vieron afectadas por el accidente, aunque el tráfico en la Estación Central se había reanudado parcialmente hacia el mediodía.

No obstante, la compañía estatal Ferrocarriles Checos (ČD) advirtió de que aún cabe esperar complicaciones en la circulación.

“Las operaciones se estabilizarán gradualmente. Mientras tanto, les rogamos que prevean posibles retrasos”, señaló el operador, que prometió indemnizaciones a los pasajeros de ambos trenes por las lesiones y los daños materiales sufridos.

Ucrania ataca el puente de Crimea

El ejército ucraniano atacó el lunes el puente de Crimea, lo que obligó a interrumpir el tráfico rodado durante el día, anunció el jefe de la república anexionada por Rusia, Serguéi Axiónov. “El enemigo ha lanzado un ataque contra el puente de Crimea. Por ello, el transporte estará restringido hasta la mitad de la jornada”, explicó Axiónov en sus redes sociales.

Las autoridades rusas reconocieron este martes “daños estructurales” en el puente de Crimea tras el ataque, del que ha sido informado el presidente ruso, Vladímir Putin, quien se encuentra de viaje a China.

En las imágenes difundidas por el medio Meduza se observan graves daños en la base del puente, que con sus 19 kilómetros de longitud es el más largo de Europa: falta uno de los arcos de la carretera y una sección de la calzada aparece sumergida en el agua.

Con información de EFE.