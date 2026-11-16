El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este lunes que el jefe del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, es “la persona indicada para seguir defendiendo la democracia en Europa”, y consideró “muy importante” que gane las elecciones generales del 29 de noviembre.

El mandatario latinoamericano se expresó así en una conversación con Sánchez en Madrid, según un comunicado y un video difundido por el Partido Socialista español (PSOE), con el que se ha sustituido al acto electoral cancelado por la afonía del presidente brasileño.

¿Qué dijo Lula sobre su derrota en la primera vuelta electoral en Brasil?

En el video, Lula da Silva explica la sorpresa que se llevó por su derrota en la primera vuelta de las elecciones brasileñas, que ganó en el segundo turno al ultraderechista Flávio Bolsonaro, quien huyó a EU luego de la derrota.

Reconoció que ese “exceso de confianza” hizo que “mucha gente no demostrase interés en participar activamente en la campaña” electoral.

“Cuando las personas entendieron que la extrema derecha podría ganar las elecciones en Brasil, el pueblo asumió las responsabilidades”, declaró.

El brasileño recordó que, en segunda vuelta, obtuvo 10 millones de votos más que Bolsonaro, algo “extraordinario que ningún politólogo esperaba”, y subrayó que es “muy importante” que Sánchez venza en España.

Pedro Sánchez reconoce remontada épica de Lula frente a Bolsonaro

Pedro Sánchez aludió a la “remontada épica” de Lula da Silva para concluir que, “cuando la izquierda cree en la victoria, pese a las encuestas adversas, se acaba logrando”.

Una mayoría de sondeos electorales apuntan que la izquierda española perderá el poder el 29 de noviembre, y Sánchez cita repetidamente el ejemplo de las victorias recientes de Lula da Silva y de los demócratas en los Estados Unidos para apelar la movilización del electorado para frenar a la extrema derecha.