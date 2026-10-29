Fuga de Flávio Bolsonaro a EU tras derrota ante Lula provoca lluvia de memes: ¿Por qué lo investigan?

¿Acaso es el excandidato presidencial Flávio Bolsonaro quien aparece en el lugar de Leonardo Di Caprio en el cartel de la película ‘Atrápame si puedes’? En el frenético mundo de los memes políticos de Brasil, todo es posible.

Después de que Bolsonaro desapareciera de la escena pública tras su sorprendente derrota en las elecciones presidenciales contra Lula da Silva del pasado fin de semana, y mientras crecían las especulaciones sobre su dramática huida a Estados Unidos, las redes brasileñas aprovecharon el momento. Desde entonces, los memes no dejan de proliferar.

(Arriba: Una imagen difundida en redes sociales muestra un cartel editado de la película “Atrápame si puedes”, con los rostros de Flávio Bolsonaro, autoproclamado presidente de Brasil , y del juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes.)

Uno de ellos convirtió la búsqueda del conservador derrotado en una ilustración al estilo de ¿Dónde está Wally?. Minutos después, Bolsonaro apareció como Carmen Sandiego, la protagonista del videojuego ¿Dónde está Carmen Sandiego?. Luego surgió un nuevo apodo: “Flyvio”.

A los progresistas brasileños, expertos en el terreno digital, se les atribuye parte de la sorprendente victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones del 25 de octubre, tras impulsar su presencia en las redes sociales. Ahora celebran su triunfo.

La oleada de memes comenzó el martes por la mañana, cuando surgieron informaciones de que Bolsonaro huía a Estados Unidos, con el apoyo de Donald Trump , para eludir múltiples investigaciones. Entre ellas figuran acusaciones de lavado de dinero relacionadas con sus vínculos con el antiguo propietario de Banco Master SA, la entidad crediticia en el centro del mayor caso de fraude bancario de la historia de Brasil.

Bolsonaro negó todas las acusaciones. Su abogado dijo a los periodistas que le sorprendían las informaciones sobre la salida del candidato de Brasil. El gobierno de Trump afirmó que planea expedir visas para que Bolsonaro y su familia entraran en Estados Unidos.

Había confusión sobre su paradero exacto. Los medios brasileños informaron inicialmente, citando a sus aliados, que Bolsonaro había llegado a Miami. Pero las autoridades argentinas dijeron que cruzó la frontera y partió a última hora del martes por la noche con destino a Ecuador.

Finalmente, el miércoles por la mañana, aterrizó en Miami.

(Arriba: Una imagen editada que circula en redes sociales representa a Flávio Bolsonaro como Carmen Sandiego).

La confusión en torno a la huida de Bolsonaro de Brasil contrastaba con los días sombríos que siguieron a las elecciones de 2022, cuando su padre, Jair Bolsonaro , negó su derrota frente a Lula y se negó a reconocerla. La crisis culminó en un levantamiento en Brasilia que llevó a la condena de Jair Bolsonaro por organizar un golpe de Estado.

Aunque los detalles sobre la salida de Bolsonaro eran escasos, esta se produjo después de que el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes le impusiera restricciones de viaje esta semana ante la preocupación de que existiera riesgo de fuga. La familia Bolsonaro lleva mucho tiempo acusando al juez de parcialidad y persecución política.

Los memes que circulaban en redes sociales dejaban de lado buena parte de esos matices.

“Dios, Patria y Familia” —un eslogan conservador asociado a Jair Bolsonaro— se convirtió en “Adiós, patria y familia” en un meme muy popular.

¿Qué acusaciones enfrenta Flávio Bolsonaro en Brasil?

El excandidato enfrenta al menos dos investigaciones que se hicieron públicas, mientras que su campaña presidencial es objeto de otra.

La investigación más destacada se centra en presuntos delitos de lavado de dinero , corrupción e infracciones cambiarias relacionados con la financiación de Dark Horse, una película sobre su padre que aún no se estrena. El senador habría solicitado 134 millones de reales (25 millones de dólares) a Daniel Vorcaro, propietario del quebrado Banco Master SA —en el centro de un importante caso de fraude—, para financiar el proyecto.

La financiación de la película vincula a Bolsonaro con Vorcaro, el banquero caído en desgracia conocido por su lujoso estilo de vida y por una poderosa red de contactos que ayudó a mantener a flote su empresa.

Flávio Bolsonaro reconoció que contactó a Vorcaro para financiar la película biográfica sobre su padre, pero negó haberle ofrecido algo a cambio. Según el periódico Folha de S. Paulo, los pagos vinculados a Vorcaro habrían superado los 10 millones de dólares y fueron canalizados a través del fondo Havengate Development Fund, con sede en Estados Unidos. Las autoridades brasileñas intentan determinar el origen del dinero, cómo fue transferido y cuál fue su destino final.

Otra investigación se centra en un presunto caso de lavado de dinero que involucra a Willer Tomaz, amigo de Flávio Bolsonaro, a través de plataformas de apuestas en línea . Ambos negaron haber cometido irregularidad alguna.

En un comunicado, los abogados de Tomaz negaron que Bolsonaro fuera usuario de la cuenta de la empresa. “Los dos son amigos y ninguno de los dos ha gestionado nunca el dinero del otro”, señaló el comunicado.

La investigación más reciente fue ordenada el martes por el magistrado del Tribunal Supremo Flávio Dino, quien encargó a la policía brasileña determinar si fondos, servicios u otros beneficios económicos extranjeros financiaron la campaña presidencial de Bolsonaro. También pidió investigar si actores extranjeros pagaron por contenidos políticos o intentaron influir en las elecciones a través de plataformas digitales.