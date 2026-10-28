Trump ‘estalla’ por elecciones al Senado en Alaska: Acusa a Mary Peltola de manipulación de votos

Donald Trump acusó a Mary Peltola de interferir en las elecciones al Senado de Alaska y pidió que enfrente consecuencias legales.

El presidente Donald Trump intensificó sus ataques contra la demócrata de Alaska, Mary Peltola, tras un informe que indicaba que sus aliados reclutaron en secreto a candidatos, incluido uno con un nombre similar al del actual senador republicano Dan Sullivan, para participar en la contienda por el Senado estatal.

El New York Times informó el miércoles que el equipo de Peltola realizó un amplio intento de restarle votos a Sullivan reclutando a candidatos que pudieran perjudicar a otros. El plan, denominado “proyecto de composición de la boleta electoral”, resultó en la candidatura del maestro jubilado Daniel J. Sullivan Jr., según el Times. La campaña de Peltola ha negado cualquier implicación en esta contienda.

“Creo que Dan Sullivan —el falso Dan Sullivan— y Mary Peltola deberían, en primer lugar, ser excluidos de la boleta electoral, y en segundo lugar, ser procesados”, dijo Trump a los periodistas el miércoles.

No existe un mecanismo legal claro para la exclusión de la demócrata de la contienda, y Trump no presentó pruebas directas de que Peltola o sus asesores de campaña infringieran la ley. Las maniobras conocidas como “manipulación de votos” son comunes en la política estadounidense y generalmente se consideran legales.

En una publicación en redes sociales el miércoles, Trump calificó el intento de “ilegal” y dijo que Peltola debería “sufrir las consecuencias legales y políticas por lo que ha hecho”, incluida su propia exclusión de la contienda.

Trump busca bloquear resultados de las elecciones al Senado en Alaska

La campaña de Peltola declaró en un comunicado que “ningún tuit ni amenaza de ningún político de Washington la apartará” de su agenda para reducir el costo de vida de los habitantes de Alaska. Añadió que “no tiene ninguna relación con la campaña de Sullivan”. El comité de campaña de los demócratas del Senado también negó su participación en la captación de candidatos.

Los críticos de Trump han calificado sus ataques como un intento de anular unas elecciones que podrían decidir el control del Senado. Alaska es uno de los varios estados tradicionalmente republicanos con elecciones al Senado inesperadamente reñidas, en gran parte debido al descontento de los votantes con la gestión de Trump respecto al costo de vida.

A petición de Trump, el Departamento de Justicia presentó una demanda para bloquear de forma preventiva la certificación de los resultados de las elecciones al Senado en Alaska si el senador Sullivan pierde por un margen estrecho, alegando el riesgo de “confusión entre los votantes” al haber dos personas en la papeleta con nombres similares.

El departamento argumentó que Daniel J. Sullivan Jr. se presenta como un detractor deliberado de la campaña de reelección del senador Sullivan.

En un documento presentado el miércoles ante un tribunal federal en Anchorage, el Departamento de Justicia declaró que, a la luz del informe del New York Times, Estados Unidos tiene la intención de solicitar rápidamente información a la campaña de Peltola sobre si “intentó engañar al tribunal al solicitar una resolución acelerada sobre una moción de desestimación cuando la campaña podría haber estado al tanto del informe del New York Times antes de su publicación”.

La semana pasada, Trump dijo estar muy preocupado por la contienda electoral y acusó a los demócratas de “interferencia en las elecciones”.