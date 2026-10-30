Pemex y Petrobras buscan concretar proyectos petroleros en corto plazo tras triunfo de Lula en Brasil

La petrolera brasileña ya se encuentra analizando información geológica, geofísica y de pozos proporcionada por la Secretaría de Energía.

Petróleos Mexicanos (Pemex) espera concretar en el ‘muy corto plazo’ proyectos conjuntos de exploración, producción y desarrollo de hidrocarburos con la empresa brasileña Petrobras, afirmó Octavio Barrera, director de exploración y extracción de la petrolera.

Luego del triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Octavio Barrera apuntó que ambas compañías avanzan en una evaluación técnica para identificar oportunidades de colaboración, principalmente en aguas profundas del Golfo de México y yacimientos presalinos.

La petrolera brasileña ya se encuentra analizando información geológica, geofísica y de pozos proporcionada por la Secretaría de Energía (Sener) para identificar oportunidades de exploración y desarrollo en aguas profundas del Golfo de México, así como en campos maduros.

“En esta fase de evaluación estamos compartiendo información para analizar técnicamente a detalle las áreas de interés compartido y el objetivo es identificar en el muy corto plazo proyectos con potencial de producción y de desarrollo, así como algunas oportunidades también en los campos maduros que tenemos”, señaló el directivo.

¿De qué trata la colaboración entre Pemex y Petrobras?

La colaboración contempla el intercambio de conocimientos, tecnología y experiencia en exploración marina, una actividad en la que Petrobras cuenta con una amplia trayectoria, particularmente en el aprovechamiento de yacimientos ubicados debajo de extensas capas de sal.

De acuerdo con la presentación de resultados de Pemex, la compañía brasileña dispone desde el pasado 1 de septiembre de información geológica, geofísica y de pozos para evaluar las oportunidades de inversión.

Entre las áreas bajo análisis se encuentran Anegada-Labay, Centauro, Centauro Sur, Holok-Alvarado, Magno Etapa 1 Q, Máximo, Máximo Ampliación y Yoka-Butub, además de oportunidades relacionadas con los campos maduros Kayab y Pit.

La información proporcionada incluye ocho estudios sísmicos, con 39 versiones, que permitirán a Petrobras identificar y priorizar las oportunidades exploratorias.

Pemex prevé que Trion comience a producir a finales de 2027

Por otra parte, Pemex confirmó que el proyecto Trion, desarrollado en asociación con la australiana Woodside Energy, comenzará a producir petróleo en diciembre de 2027, lo que representará un hito para la explotación de hidrocarburos en aguas profundas de México.

Octavio Barrera detalló que el proyecto registra un avance general de alrededor de 75 por ciento y que hasta el momento se han perforado 10 pozos, mientras continúan los trabajos de instalación de infraestructura y construcción de los sistemas necesarios para iniciar operaciones.

Asimismo, informó que la unidad flotante de producción presenta un avance de 94.8 por ciento, mientras se desarrollan obras complementarias, entre ellas el sistema submarino de producción.

“Nuestra expectativa es que tengamos, a través de este desarrollo del proyecto Trion, a finales de 2027, diciembre de 2027, el primer barril de producción en aguas profundas”, afirmó el directivo durante la conferencia con inversionistas.