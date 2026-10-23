Pemex descarta bajas masivas y la reducción de los tabuladores salariales

Petróleos Mexicanos (Pemex) asegura que son falsas las versiones sobre bajas masivas de personal y la reducción de los tabuladores salariales.

Como parte de su fortalecimiento institucional, Pemex lleva a cabo procesos continuos de evaluación del desempeño y reestructuración organizacional, orientados a eliminar duplicidades en las funciones y puestos, niveles jerárquicos innecesarios, así como optimizar su estructura y fortalecer su eficiencia operativa, sin poner en riesgo las capacidades técnicas y operativas de la Empresa Pública del Estado.

En 2026 estas acciones representan una reducción de la plantilla de 0.21 por ciento, las cuales se realizan en apego a los derechos laborales, con el pago de las indemnizaciones y prestaciones correspondientes.

Pemex refrenda su compromiso con las y los trabajadores, reconociendo su papel fundamental en el presente y futuro de la empresa.