Fausto Isidro Meza Flores podría recibir cadena perpetua en EU por siete delitos. El gobierno estadounidense ofrecía 5 millones de dólares por información sobre él. (Cuartoscuro).

El gobierno de Estados Unidos colaboró en la detención de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, pues apenas en septiembre pasado judicializó un caso en su contra, ante una Corte, por delitos graves, como narcoterrorismo.

Cada uno de los siete delitos que le imputan reviste una gravedad tal que solo o en su conjunto están dirigidos a sentenciar a “El Chapo Isidro”, señalado como fundador del Cártel de Guasave , a prisión de por vida.

Un gran jurado federal del Distrito de Columbia fue el que emitió una segunda acusación contra “El Chapo Isidro”, de 44 años, y originario de Sonora, México.

En dicha acusación, emitida el 25 de septiembre pasado, se le acusa de conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista, narcoterrorismo, llevar a cabo una actividad criminal en curso, blanqueo de dinero y cargos relacionados con armas de fuego.

El caso está siendo procesado por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California y la Sección de Blanqueo de Capitales, Narcóticos y Decomiso del Departamento de Justicia.

Si es declarada culpable de estos cargos, Meza Flores se enfrenta a la pena de muerte (lo cual estaría descartada por haber sido detenido en México ya que, de entregarlo en cualquiera de sus modalidades, exigiría que esta pena no se aplique) o a una pena obligatoria de cadena perpetua y el pago de más de 30 millones de dólares.

El Departamento de Estado de EU ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o que llevará a la condena de Chapo Isidro.

¿Quién es ‘El Chapo Isidro’ y cómo construyó su organización criminal?

Fausto Isidro Meza Flores nació el 19 de junio de 1982 en Navojoa, Sonora. Su trayectoria criminal está vinculada con los Beltrán Leyva, organización que se separó del Cártel de Sinaloa tras la detención de Alfredo Beltrán Leyva, ‘El Mochomo’, en 2008.

Después de esa captura, Arturo Beltrán Leyva le habría encargado controlar la zona de Guasave y Los Mochis, en Sinaloa. Con el debilitamiento de los principales líderes del grupo, Meza Flores ganó poder hasta convertirse en uno de sus dirigentes.

En junio de 2026 trascendió que ‘El Chapo Isidro’ se había sumado al CJNG, en medio de la reconfiguración de esa organización tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’. Según información de autoridades federales, buscaba ganar posiciones dentro del grupo.

-Con información de David Saúl Vela