Crisis de Ueno Bank: ¿Qué pasará con el dinero de los clientes del banco de Paraguay? Esto sabemos

El cierre de Ueno Bank por problemas de solvencia desató una de las mayores crisis políticas en este país suramericano. (Foto: EFE)

El cierre de Ueno Bank, una de las entidades financieras más populares de Paraguay, con 2.9 millones de clientes y millonarios recursos públicos bajo su administración, ha dejado a miles de ahorristas en la incertidumbre.

El caso también sacudió al Gobierno por los vínculos empresariales del ahora expresidente Santiago Peña con el banco, una controversia que derivó en un juicio político contra el mandatario y en su renuncia.

El Senado de Paraguay destituyó el viernes al presidente Santiago Peña, en una dramática caída política que abre el camino para que enfrente posibles cargos penales por su presunta participación en el colapso de un importante banco.

Los 44 senadores presentes votaron a favor de la destitución de Peña, un día después de que la Cámara Baja del Congreso respaldara por unanimidad su juicio político. Peña fue puesto bajo arresto domiciliario y posteriormente trasladado al regimiento de escolta presidencial, mientras se intensificaban las protestas frente a su residencia.

Intervienen Ueno Bank

El Banco Central de Paraguay ordenó el martes iniciar un procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 por ciento del mínimo requerido, como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.

El proceso supone que “ningún servicio de la entidad está activo”, el congelamiento de los ahorros y el cierre de todas las sucursales del país.

¿Cuántas personas se vieron afectadas?

Ueno Bank comenzó a operar como banco en noviembre de 2023, a tres meses del inicio del Gobierno de Peña, y se convirtió con una agresiva estrategia digital en una de las entidades más populares del país hasta alcanzar hasta junio pasado 2.9 millones de clientes, según sus cifras, en un país de 6.1 millones de habitantes.

“2 de cada 3 paraguayos usan Ueno”, señala el banco en su web.

Tras la intervención, la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) advirtió una “semiparalización” del mercado comercial, al asegurar que “dos de cada tres operaciones electrónicas se realizan a través de cuentas” de Ueno bank.

En Ueno Bank también permanecen recursos de otras instituciones públicas, como la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la hidroeléctrica binacional de Itaipú.

Entre los afectados también figuran deportistas. Varios jugadores de la selección paraguaya de futbol tenían sus ahorros en Ueno y exigieron a las autoridades actuar con transparencia y castigar a los responsables. El gremio advirtió, además, que un gran porcentaje de los jugadores que militan en la liga local manejaba sus recursos en ese banco.

¿Cómo recuperarán su dinero los clientes de Ueno Bank?

El proceso de resolución prevé la activación de los mecanismos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que cubre hasta 75 salarios mínimos o unos 228.300.000 guaraníes (unos 38.622 dólares actuales) “por persona física o jurídica”, según el BCP.

El Banco Central comenzó este jueves a pagar las garantías a un primer grupo de ahorristas, con desembolsos de hasta 10 millones de guaraníes (unos 1.565 dólares), siempre que no tengan deudas con la entidad y dispongan de una cuenta en otro banco para recibir los fondos.

Cerca de 1.2 millones de clientes del extinto Ueno bank en Paraguay han recibido la devolución de sus fondos en los últimos dos días, después de que se anunciara el jueves el inicio del pago de las garantías de depósitos, informó este sábado el Banco Central (BCP).

En una conferencia de prensa tras una reunión con el nuevo presidente paraguayo, Pedro Alliana, el titular interino de la entidad emisora, Pedro Acosta, detalló que las transferencias ascienden a 996.000 millones de guaraníes o el “equivalente a 160 millones de dólares”.

El cierre de Ueno Bank por problemas de solvencia desató una de las mayores crisis políticas en este país suramericano, que derivó en la destitución tras un juicio político del presidente Santiago Peña y la renuncia del extitular del BCP Carlos Carvallo, ambos señalados por sus vínculos con la liquidada entidad y actualmente detenidos como parte de un proceso que también involucra a los directivos del banco.

“En los dos días que ya hicimos los pagos, jueves y viernes, ya hemos alcanzado un total de 1.196.000 personas que ya fueron beneficiadas con el pago de la garantía estatal”, afirmó Acosta desde el Palacio de López, a donde Alliana acudió muy temprano este sábado, horas después de jurar al cargo.

El titular interino del BCP indicó que la primera tanda de desembolsos abarcó montos desde uno hasta 10 millones de guaraníes (unos 1.601,60 dólares) y una segunda desde 10 millones de guaraníes hasta los 40 salarios mínimos, que equivalen a 121,7 millones de guaraníes (unos 19.787 dólares).