Expresidente de Paraguay pide 72 horas para defenderse del juicio político: ‘Mi verdad será incómoda’

El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó una prórroga de 72 horas para prepararse ante el juicio político. (Foto: EFE)

El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa ante el juicio político iniciado en su contra por la crisis financiera de Ueno Bank.

El exmandatario argumentó que el tiempo que le concedieron para responder a las acusaciones es insuficiente y vulnera sus garantías de debido proceso.

Peña informó, a través de un mensaje difundido este viernes 6 de noviembre, que recibió la notificación del libelo acusatorio a las 22:15 horas del jueves, acompañado de aproximadamente 300 fojas de anexos, por lo que consideró injustificado que le exigieran presentar su defensa en menos de 12 horas.

“Eso no es debido proceso”, expresó el mandatario, quien aseguró que no evitará enfrentar las acusaciones ante el Congreso paraguayo.

“Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles”, manifestó.

El expresidente señaló que, junto con sus abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, espera que el Senado acepte ampliar el plazo para ejercer su derecho constitucional a la defensa.

¿Por qué Santiago Peña enfrenta un juicio político?

El proceso contra Santiago Peña se desencadenó por la crisis financiera de Ueno Bank, luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenara el martes iniciar un procedimiento de resolución de la entidad, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 por ciento del mínimo exigido.

La decisión provocó que millones de clientes perdieran temporalmente el acceso a sus ahorros y generó preocupación por los recursos públicos depositados en la institución, incluidos fondos procedentes de pensiones.

El escándalo también alcanzó al mandatario por sus antiguos vínculos empresariales con Ueno Holding, conglomerado que agrupa distintas compañías, entre ellas el banco intervenido. Peña tenía participación accionaria en el grupo, pero se desprendió de sus acciones en marzo de 2025.

Ante la crisis, Santiago Peña presentó su renuncia el jueves; sin embargo, el Congreso no pudo resolverla debido a la falta de quórum en la sesión conjunta de ambas cámaras.

En consecuencia, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación para someterlo a juicio político y remitió el expediente al Senado, que asumió la función de tribunal para determinar su responsabilidad por presunto mal desempeño de sus funciones.

¿De qué acusan a Santiago Peña, expresidente de Paraguay?

Entre los señalamientos presentados ante el Senado figuran presuntos conflictos de interés, cooptación del Estado y prácticas de puertas giratorias, relacionadas con el tránsito de funcionarios entre el sector público y el privado.

La acusación también cuestiona las decisiones relacionadas con la supervisión de Ueno Bank, la colocación de recursos públicos en esa institución y la actuación de las autoridades del Banco Central.

Además del juicio político, la Fiscalía paraguaya anunció que incorporará al todavía presidente en las investigaciones penales relacionadas con el caso financiero.

El Ministerio Público informó que un grupo de legisladores amplió una denuncia presentada en octubre de 2025 para incluir hechos relacionados con la supervisión y el procedimiento de resolución del banco, así como con los fondos públicos depositados en la institución.

Mientras se desarrolla el proceso, Santiago Peña permanece formalmente en la Presidencia de Paraguay, luego de que su renuncia no pudiera concretarse.

La crisis también provocó protestas ciudadanas en Asunción y otras localidades del país, donde miles de personas exigieron respuestas por sus ahorros y reclamaron la salida del mandatario.

Con información de EFE