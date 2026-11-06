¿Qué hizo Santiago Peña, expresidente de Paraguay, para quedar involucrado en el escándalo de Ueno Bank?

Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay en medio del escándalo por el colapso de Ueno Bank.

La crisis de Ueno Bank, una de las entidades financieras más importantes de Paraguay, colocó al entonces presidente Santiago Peña en el centro de un escándalo que terminó con su salida del gobierno.

Aunque el exmandatario no era propietario ni accionista directo del banco, mantuvo vínculos con una de las empresas de su principal accionista, Miguel Vázquez, y respaldó públicamente las operaciones de la institución.

Peña invirtió entre 2019 y 2025 en una de las compañías de Vázquez, empresario de 36 años y propietario mayoritario de Grupo Vázquez, un conglomerado que incluye a Ueno Bank y negocios de distintos sectores.

Dicha relación comenzó antes de que Peña llegara a la Presidencia de Paraguay, cargo que asumió en 2023. Sin embargo, cobró mayor relevancia durante su gobierno, cuando Ueno Bank empezó a recibir una mayor cantidad de recursos públicos.

Los depósitos del gobierno de Santiago Peña en Ueno Bank

Una de las decisiones más polémicas de su administración fue depositar recursos estatales en Ueno Bank. Según Bloomberg, el gobierno de Peña transfirió más de 800 millones de dólares en la institución, una cantidad récord que convirtió al gobierno en uno de sus principales clientes.

Los depósitos aumentaron considerablemente después de que Peña asumiera el poder. Pasaron de menos de 100 millones de dólares en enero de 2024 a representar alrededor de 20 por ciento de los ahorros estatales depositados en el sistema bancario a finales de septiembre. Entre los recursos se encontraban cientos de millones de dólares de la agencia de seguridad social paraguaya.

El crecimiento de los fondos gubernamentales ocurrió después de que Ueno obtuvo su licencia bancaria y tras su fusión con Visión Banco en 2024. La operación permitió que la institución se convirtiera en el sexto banco más grande de Paraguay por volumen de depósitos.

Peña también defendió públicamente la decisión de su administración de trabajar con Ueno. A finales de 2024, cuando surgieron cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses, aseguró que el gobierno protegía los ahorros de los cuentahabientes y sostuvo que las críticas formaban parte de una “campaña mediática mezquina y mentirosa”.

¿Por qué quebró Ueno Bank? Las claves de la investigación

Las dudas sobre la situación financiera de Ueno comenzaron en 2025, cuando funcionarios de BID Invest, el brazo de inversión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), visitaron las instalaciones del banco en Asunción, pues analizaban la posibilidad de adquirir una participación accionaria.

Entre las irregularidades que llamaron la atención de los funcionarios estaban los préstamos entre empresas vinculadas al Grupo Vázquez, la clasificación de esos créditos y con una tasa de morosidad reportada de apenas 2 por ciento, inferior a la de otros bancos paraguayos.

BID Invest ya había concedido a Ueno un préstamo cercano a los 20 millones de dólares en 2024. Sin embargo, de acuerdo con las fuentes consultadas por Bloomberg, el organismo no había recibido el reembolso completo.

En septiembre de 2026, el escrutinio sobre la institución aumentó después de que el periódico paraguayo ABC publicara documentos internos del banco central y correos sobre posibles irregularidades en sus prácticas crediticias.

Ese mismo mes, el Banco Central de Paraguay abrió una investigación formal y obligó a Ueno a revisar sus cuentas. Después de las correcciones, el índice de solvencia de la institución cayó por debajo del mínimo requerido. El martes 3 de noviembre, los reguladores intervinieron el banco y lo declararon insolvente y con capital insuficiente.

La renuncia de Santiago Peña tras el escándalo

La crisis también alcanzó a las autoridades financieras del país. Carlos Carvallo, presidente del Banco Central de Paraguay, había trabajado anteriormente para Vázquez como director de la entidad que después se convirtió en Ueno. Carvallo renunció días después de ordenar el cierre del banco.

La Cámara de Diputados votó por unanimidad a favor de la destitución de Peña el jueves 5 de noviembre. El mandatario presentó su renuncia antes de que se concretara la votación definitiva sobre su salida, mientras el Senado discutía si aceptaba su dimisión o continuaba con el procedimiento de destitución. La sesión terminó sin una resolución después de que varios senadores abandonaran el recinto en protesta.

En un video difundido en redes sociales, Peña aseguró que su prioridad era garantizar la devolución del dinero a los paraguayos que confiaron sus ahorros a Ueno. El cierre de la institución dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas, mientras las autoridades enfrentaban el desafío de determinar qué ocurriría con los recursos públicos depositados en el banco.

Tras el colapso de Ueno, Miguel Vázquez y otros directivos del banco fueron detenidos. Las autoridades allanaron la residencia del empresario en Asunción, donde encontraron autos de lujo y obras de arte. Vázquez permanece en prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones.

Con información de Bloomberg.