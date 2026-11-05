Paraguay en crisis bancaria; miles pierden acceso a sus cuentas y dimite director del Banco Central

Ueno Bank fue intervenido por problemas de solvencia y miles de clientes quedaron sin acceso a sus cuentas. (Capturas de pantalla de video).

Miles de paraguayos salieron a las calles a exigir la destitución del presidente Santiago Peña, luego de que el Banco Central decidiera congelar por falta de solvencia las operaciones de Ueno Bank, la sexta entidad financiera más grande del país, lo que dejó a cerca del 60 por ciento de la población adulta sin acceso a sus cuentas de ahorros y fondos de pensiones.

Desde que comenzó a operar como banco, en diciembre de 2023, la entidad acumuló más de 2.9 millones de clientes y depósitos por 17 billones de guaraníes (dos mil 800 millones de dólares), incluidos alrededor de 355 millones de dólares provenientes del Instituto de Previsión Social (IPS).

El presidente Santiago Peña, nombró al economista Raúl Vera Bogado, con amplia trayectoria en el sector, para encabezar el Banco Central, mientras el país sudamericano enfrenta una crisis de solvencia en una de las principales entidades financieras, vinculada con el gobierno.

Bogado sustituye a Carlos Carvallo, quien renunció el martes, luego de que la autoridad monetaria tomara el control de Ueno Bank SA.

Peña también designó este miércoles a Pedro Acosta y Edsel González para completar el directorio de cinco integrantes del Banco Central. Los nombramientos de los tres funcionarios deberán ser ratificados por el Senado.

“El sistema financiero es sólido y cuenta con instituciones y mecanismos de protección”, afirmó Peña en un video publicado en redes sociales. “Quienes sean responsables de irregularidades deben responder ante la justicia y ya lo están haciendo”.

En medio de una ola de optimismo entre los inversionistas, luego de que Paraguay obtuvo su segunda calificación de grado de inversión, Ueno Bank recaudó 350 millones de dólares en marzo mediante una emisión récord de bonos corporativos. Además, el banco húngaro OTP Bank Plc figuraba como accionista minoritario de su sociedad controladora.

Ueno Bank comenzó a enfrentar un escrutinio público cada vez mayor desde principios de septiembre, cuando el diario local ABC empezó a publicar documentos y correspondencia del Banco Central que advertían sobre posibles irregularidades en los préstamos otorgados a empresas vinculadas con su accionista mayoritario, el conglomerado paraguayo Grupo Vázquez.

El Banco Central abrió una investigación administrativa contra Ueno a finales de ese mismo mes. Sin embargo, una supervisión más estricta permitió detectar deficiencias de solvencia durante el fin de semana, lo que llevó a la autoridad monetaria a intervenir la entidad, explicó el martes por la noche la gobernadora interina, Liana Caballero, en una entrevista con ABC TV.

Crisis financiera desata crisis política

El escándalo representa una importante prueba política para Peña y el gobernante Partido Colorado, que controla ambas cámaras del Congreso. En los últimos meses, el presidente desestimó reiteradamente las crecientes preocupaciones sobre Ueno Bank y criticó la atención de los medios de comunicación, al considerar que buscaba generar temor entre la población. Legisladores de oposición han pedido su destitución mediante un juicio político.

Peña fue anteriormente inversionista de la sociedad controladora de Ueno, pero vendió su participación en marzo de 2025. Los depósitos del gobierno en Ueno Bank aumentaron considerablemente desde que asumió la Presidencia, en 2023, hasta alcanzar alrededor de 5 billones de guaraníes al cierre de junio, equivalentes a 29 por ciento del total de los depósitos de la entidad.

Las consecuencias del colapso de Ueno van más allá del propio Peña, quien no puede buscar la reelección, de acuerdo con José Tomás Sánchez, profesor de teoría política de la Universidad Nacional de Asunción.

“Lo que queda por salvar no es tanto el capital político del presidente, sino el de la facción de su partido gobernante y su capacidad para presentar un candidato sólido, primero en las elecciones internas del Partido Colorado y después en las elecciones presidenciales de 2028″, afirmó Sánchez.