Wall Street amanece en rojo, arrastrado por el sector tecnológico y la crisis de Nvidia: ¿Cuánto cae HOY?

Las principales bolsas en Estados Unidos arrancan la semana con pérdidas, encabezadas por el sector tecnológico, arrastrados por las ventas en el sector tecnológico a raíz de la crisis de Nvidia, mientras Europa opera mixto y México permanece sin actividad por día feriado.

En Wall Street, el Dow Jones reporta un retroceso de 0.49 por ciento, ubicándose en los 52 mil 93.05 puntos. Por su parte, el S&P 500 registra una caída de 1.23 por ciento, situándose en las 7 mil 468.68 unidades, mientras que el Nasdaq es el más afectado en la apertura al perder 1.88 por ciento, ubicándose en los 24 mil 662.63 enteros.

Las ventas en el sector tecnológico lastraban especialmente a Nvidia, cuyos títulos restaban un 1.47 por ciento en medio de la crisis desatada tras la dimisión de su cofundador y hasta ahora consejero delegado, Jensen Huang.

Chris Larkin, en E*Trade de Morgan Stanley, comentó: “Las acciones resistieron la volatilidad de Nvidia la semana pasada, pero los resultados y una salida a bolsa de alto perfil significan que esta semana probablemente seguirá girando en torno al sentimiento del mercado tecnológico”, de acuerdo con un reporte de Bloomberg.

Por su parte, un reporte de Capital Economics señaló que el sector tecnológico estadounidense inicia otra semana crucial con dificultades, con la publicación de resultados de Nvidia y la salida a bolsa de Anthropic como las últimas pruebas para medir el sentimiento en torno al auge de las acciones de inteligencia artificial.

Bolsas en Europa registran movimientos mixtos, mientras las Bolsas en México ‘descansan’

En Europa se presentan movimientos mixtos, donde el CAC 40 de Francia lidera las ganancias con un avance de 0.43 por ciento, hacia las 8 mil 404.70 unidades. El FTSE 100 de Londres ocupa el segundo lugar con un alza de 0.41 por ciento y se coloca en los 10 mil 947.50 puntos; le sigue el IBEX 35 de España, que registra un ligero aumento de 0.04 por ciento en las 20 mil 28.66 unidades, mientras que el DAX de Alemania es el único que retrocede al caer 0.13 por ciento, hasta los 26 mil 721.07 enteros.

En México, el mercado bursátil permanece cerrado este lunes debido a la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, por lo que sus dos centros bursátiles operan sin cambios respecto al cierre previo: el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores se mantiene en las 71 mil 204.98 unidades y el FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores en los mil 446.04 enteros.

En el mercado petrolero, el crudo Brent destaca con un descenso de 1.75 por ciento para cotizar en los 94.16 dólares por barril, lo que representa una baja neta de 1.68 dólares. Por su parte, el WTI retrocede 1.14 por ciento, ubicándose en 87.55 dólares el barril, equivalente a una caída neta de 1.01 dólares.

Con información de EFE