El Monte Fuji, con una altura de 3 mil 776 metros, es la montaña más alta de Japón y uno de sus principales destinos turísticos.

La búsqueda de un ciudadano chino de unos 20 años que desapareció cuando escalaba el Monte Fuji hace 10 días sigue en marcha, informó la policía japonesa.

El joven, que medios de noticias han identificado como Chen Jie, fue reportado como desaparecido por un amigo el 9 de noviembre, cuando escalaba la famosa montaña, indicó la policía de la prefectura de Yamanashi. Las labores de rescate han continuado tanto a pie como con helicópteros, pero no ha sido encontrado.

Según los reportes, su familia ofrece una recompensa de 500.000 yuanes (75.000 dólares) a quien lo encuentre con vida, y de 100.000 yuanes a quien recupere su cuerpo. Crece la preocupación de que algunas personas puedan correr riesgos para obtener el dinero de la recompensa.

De acuerdo con los reportes, el joven estaba escalando con dos amigos que se dieron la vuelta a mitad del ascenso, probablemente debido al mal tiempo, pero él decidió seguir. Uno de los amigos se preocupó al no poder establecer contacto y llamó a la policía, señalan los reportes.

La Embajada de China en Tokio no ha respondido a las llamadas en busca de declaraciones.

El Monte Fuji es un destino popular y relativamente seguro para hacer senderismo durante la temporada de escalada en verano. Pero no es recomendable intentar escalarlo en noviembre, ya que las condiciones meteorológicas pueden ser duras.

La montaña icónica —la más alta de Japón, con 3.776 metros (12.390 pies)— ha sido representada en grabados en madera de Hokusai de la era Edo, un periodo del siglo XIX, y es admirada por muchos por su forma elegante, especialmente cuando está coronada de nieve o reflejada en lagos cercanos.

China descubre la roca más antigua de Asia: tiene 3 mil 950 millones de años

Un equipo de científicos chinos ha descubierto en la provincia septentrional china de Hebei una roca de 3 mil 950 millones de años de antigüedad, considerada la más antigua conocida de Asia, cuyo análisis aporta nuevas pistas sobre la formación de la corteza terrestre y los primeros procesos tectónicos del planeta, informó este viernes la cadena estatal CCTV.

La roca, un gneis granítico localizado en el condado de Lulong, aflora en una superficie de apenas 15 metros cuadrados y pertenece a una etapa muy temprana de la historia terrestre, cuando habían transcurrido unos 650 millones de años desde la formación del planeta.

Los investigadores determinaron su antigüedad mediante el análisis de cristales de circón, un mineral que contiene elementos radiactivos como el uranio, cuya desintegración permite calcular el tiempo transcurrido desde su cristalización.

El hallazgo forma parte de una investigación publicada recientemente en la revista científica Nature, que aporta nuevas pruebas sobre la evolución de la corteza terrestre y la posible existencia de procesos similares a la subducción hace casi 4 mil millones de años.

“Esta piedra extraordinaria puede ‘hablar’ porque, al analizar los materiales que la componen, puede ‘contarnos’ qué ocurrió durante las primeras etapas de la actividad geológica”, explicó a CCTV el investigador Wan Yusheng, de la Academia China de Ciencias Geológicas.

Con información de EFE.