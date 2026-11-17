La propuesta también busca que las apps de reparto capaciten a sus repartidores y eviten entregas que incentiven conducir a exceso de velocidad.

El aumento en el número de motocicletas en México ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar las reglas para su circulación. Su presencia en las calles plantea nuevos desafíos para la seguridad vial, desde la protección de quienes las conducen hasta las responsabilidades de las empresas que las utilizan como parte de sus servicios de reparto.

Ante este escenario, organizaciones civiles y legisladores propusieron establecer nuevas medidas para regular su uso, entre ellas exigir un seguro de responsabilidad civil, fortalecer el uso obligatorio del casco y la creación de un registro nacional de motocicletas.

Las medidas fueron planteadas ante la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados, donde su presidenta, la diputada Patricia Mercado, adelantó que ya trabajan en una iniciativa para regular el uso de motocicletas a nivel nacional.

¿Qué cambios proponen para regular el uso de motocicletas en México?

Durante una reunión con representantes de organizaciones civiles, se presentaron distintas propuestas para modificar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Entre ellas destaca la implementación de un seguro obligatorio de responsabilidad civil para garantizar que las personas conductoras se hagan responsables de los daños que ocasionen en hechos de tránsito.

Georgina Alejandra Leal Vallejo, codirectora de Céntrico y asesora de la Coalición Movilidad Segura, planteó que la reforma también contemple medidas de protección para niñas, niños y adolescentes que viajan en motocicleta, así como la armonización de la legislación correspondiente a sus derechos.

Motociclistas circulan sin protección en la carretera Yautepec-Tlayacapan, donde es común ver a la mayoría llevar mas de dos ocupantes y trasladar a menores. (Margarito Pérez Retana)

Por su parte, Armando Pliego Ishikawa, de Céntrico, propuso establecer dos tipos de licencias: una para quienes utilizan motocicletas como medio de transporte y otra para quienes las emplean como herramienta de trabajo.

También planteó homologar los criterios para expedir licencias en todo el país, realizar auditorías a la infraestructura vial y establecer un registro nacional de placas desde el momento de la compra de una motocicleta.

Otro de los puntos señalados fue garantizar que estos vehículos se comercialicen con los elementos de seguridad correspondientes, incluido el casco.

Capacitación obligatoria para obtener licencia de motociclista

Entre las medidas que impulsa Patricia Mercado se encuentra establecer la capacitación en educación vial como requisito para obtener una licencia específica para conducir motocicletas.

La presidenta de la Comisión de Movilidad explicó que las personas deberán recibir y tomar esta formación antes de obtener el permiso correspondiente, independientemente del tipo de motocicleta que conduzcan.

La capacitación no será un requisito para comprar estos vehículos, sino para conseguir la licencia. Además, Mercado señaló que este documento tendría una vigencia de al menos cinco años y no sería permanente.

La propuesta también busca reforzar las disposiciones relacionadas con los límites de velocidad, el respeto a los peatones, las distancias entre vehículos y la prevención de maniobras peligrosas, como circular en zigzag entre automóviles.

Mercado indicó que también será necesario capacitar a los agentes de tránsito para mejorar la aplicación de las normas y evitar confrontaciones entre los distintos usuarios de las vialidades.

Plataformas de reparto y empresas deberán asumir responsabilidades

La regulación también contempla obligaciones para las empresas fabricantes y comercializadoras de motocicletas, así como para las plataformas digitales de reparto.

Mercado señaló que las compañías que venden estos vehículos deberán asumir responsabilidades sobre su documentación y las condiciones en que los comercializan. Entre las medidas planteadas está establecer mecanismos para que las motocicletas se vendan con placas o permisos, como sucede con algunos automóviles.

En cuanto a las plataformas de reparto, la iniciativa busca que asuman obligaciones relacionadas con la capacitación de sus trabajadores y la obtención de licencias adecuadas.

También se pretende evitar que las empresas establezcan tiempos de entrega o condiciones laborales que pongan en riesgo a las personas repartidoras al obligarlas a conducir a exceso de velocidad.

Sobre este punto, Armando Pliego advirtió que algunos modelos de remuneración de las plataformas pueden incentivar conductas de riesgo, debido a que premian a quienes realizan más entregas en menos tiempo.

Por ello, propuso prohibir los esquemas de incentivos que fomenten la conducción peligrosa y establecer responsabilidades para las empresas que incumplan con sus obligaciones.

La propuesta plantea que las apps de reparto capaciten a sus repartidores y eviten fijar tiempos de entrega que los obliguen a conducir a exceso de velocidad. (Fotógrafo Especial)

Proponen clasificar motocicletas según su potencia y características

Otra de las propuestas presentadas ante la Comisión de Movilidad fue establecer una clasificación de los vehículos motorizados de dos o más ruedas, tomando en cuenta su potencia y características.

Jimena David Garza, gerente de Movilidad y Seguridad Vial del Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México), consideró necesario distinguir los diferentes tipos de vehículos para determinar qué regulaciones, elementos de seguridad y condiciones de circulación deben cumplir.

La propuesta contempla clasificarlos en categorías de muy baja, baja, mediana y alta potencia, además de establecer una Norma Oficial Mexicana que defina los requisitos de seguridad correspondientes.

En tanto, Valentine Delleur, gerente de Políticas Públicas del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), destacó la importancia de incorporar el uso obligatorio del casco y establecer características técnicas alineadas con la normatividad internacional.

También planteó mejorar la interoperabilidad de los registros y las bases de datos de movilidad y seguridad vial entre las entidades federativas, así como fortalecer los mecanismos para hacer efectivas las multas.

Motociclistas ofrecen sus servicios de transporte tras la suspensión de la línea 1 del Metrobús. Las motos se han convertido en una alternativa para sortear el tráfico en la capital. (Cuartoscuro)

Accidentes via l es en México: una de cada cuatro muertes involucra motos

De acuerdo con los datos expuestos por Patricia Mercado, actualmente circulan alrededor de 10 millones de motocicletas en México, cuyo parque vehicular ha registrado incrementos que pueden superar el 300 por ciento, dependiendo del periodo de comparación.

La diputada también señaló que en el país mueren alrededor de 16 mil personas al año en hechos viales, lo que equivale a aproximadamente 46 fallecimientos diarios. En cerca del 25 por ciento de estos casos está involucrada una motocicleta.

Asimismo, mencionó que durante 2025 se registraron aproximadamente 380 mil accidentes.

Mercado consideró que el crecimiento de estos vehículos también debe analizarse en relación con las condiciones del transporte público, pues muchas personas han encontrado en las motocicletas una alternativa para trasladarse con mayor rapidez.

Por ello, sostuvo que las autoridades estatales deben incrementar la inversión en transporte público y que la regulación no debe traducirse únicamente en prohibiciones, sino en medidas que permitan mejorar la seguridad vial.

¿Cuándo podría aprobarse la regulación de motocicletas?

Patricia Mercado informó que la intención es avanzar en la discusión de las propuestas durante el próximo periodo ordinario de sesiones, previsto de febrero a abril de 2027.

En una reunión con organizaciones civiles, la legisladora también destacó la importancia de que las iniciativas de reforma se presenten antes del 15 de diciembre de 2026, cuando concluye el actual periodo de sesiones, para comenzar los trabajos de dictaminación en enero.

La intención es construir acuerdos con las autoridades federales, estatales y municipales, además de convocar a otras comisiones legislativas, entre ellas las de Salud, Comunicaciones y Transportes, Derechos de la Niñez y Adolescencia, y Economía, Comercio y Competitividad.