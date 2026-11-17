José Ramiro López Obrador defendió que no hay impunidad en Morena al referirse al caso de Hernán Bermúdez Requena.

José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Gobierno de Tabasco, evitó pronunciarse sobre los señalamientos contra el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, y rechazó opinar sobre si deberían abrirse investigaciones en su contra.

Al ser cuestionado sobre la presunta responsabilidad de otros personajes políticos y las acusaciones relacionadas con el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, José Ramiro aseguró que en su movimiento no hay impunidad.

“Pero sí, no hay impunidad en nuestros movimientos. La prueba de ello es que, ¿en dónde está? Ahora del otro personaje que tú hablas (Adán Augusto), pues ahí sí ya, ahí no me meto. No me meto, porque esa pregunta más bien podría ser para él, pero yo no puedo contestar”, respondió.

¿Qué dijo el hermano de AMLO sobre Hernán Bermúdez Requena?

Durante el intercambio con los medios de comunicación, José Ramiro López Obrador hizo referencia a la detención de Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco durante la administración estatal de Adán Augusto López.

Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay en septiembre de 2025, donde se encontraba prófugo de la justicia. El exfuncionario es señalado de ser el presunto líder del grupo criminal conocido como La Barredora, que opera principalmente en Tabasco y otras entidades del sureste del país.

Al referirse a este caso, el hermano del expresidente sostuvo que la detención demuestra que no existe impunidad dentro de su movimiento.

“Ustedes fueron con una candidata a nivel nacional, Cabrera, que les perjudicó muchísimo. Ustedes perdieron hasta el registro a nivel nacional, y tú lo sabes (...) lo que no toleramos nosotros es la impunidad”, expresó al responder a los cuestionamientos.

También pidió tener presente el principio de presunción de inocencia y aclaró que una persona no puede ser considerada culpable hasta que se demuestre su responsabilidad mediante un juicio.

“Eso no lo voy a decir, porque nadie es culpable, ¿verdad?, hasta que no se demuestre después de un juicio”, señaló.

‘Pepín’ López Obrador descarta candidaturas en 2027 o 2030

En días pasados, ‘Pepín’ López Obrador (como también lo llaman) descartó buscar una candidatura en las elecciones de 2027 y negó tener aspiraciones políticas para 2030.

El secretario de Gobierno de Tabasco aseguró que su prioridad es cumplir con las responsabilidades que tiene dentro de la administración estatal, encabezada por el gobernador Javier May Rodríguez, quien lo invitó a formar parte de su gabinete.

“Mi aspiración que tengo es irme a mi terrenito allá, a descansar más adelantito”, expresó al ser cuestionado sobre la posibilidad de participar en el próximo proceso electoral.

El también exalcalde de Macuspana afirmó que actualmente está concentrado en su trabajo dentro del gobierno de Tabasco.

“Yo estoy trabajando para servir a los ciudadanos. Para eso me invitó Javier May”, sostuvo.

Sus declaraciones se dieron después de que su hermano ‘Pío’ López Obrador y su sobrino Andrés Manuel López Beltrán se registraran en el proceso interno de Morena para buscar las coordinaciones de Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional.

Sobre las aspiraciones políticas de sus familiares, José Ramiro consideró que están en su derecho de participar, aunque advirtió que deberán someterse a los mecanismos de selección del partido, como cualquier otro militante.

“Porque aunque sea familiar, tiene que pasar por las urnas”, afirmó.

También rechazó que sus familiares tengan aseguradas las candidaturas por sus vínculos con el expresidente López Obrador y sostuvo que Morena debe definir a sus representantes mediante encuestas.