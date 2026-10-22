Caso Hernán Bermúdez: Fiscalía de Tabasco lo acusa formalmente por desaparición forzada

Hernán Bermúdez Requena, alias ‘Comandante H’, fue capturado en Paraguay en 2025, señalado como presunto líder de La Barredora.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco presentará este jueves la acusación formal por desaparición forzada contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señalado como presunto fundador y líder del grupo criminal La Barredora, informó el fiscal Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros.

“El día de hoy estará el fiscal del Ministerio Público correspondiente presentando la acusación en contra de esta persona, que todavía se presume inocente”, declaró el funcionario, un día antes de que venza el plazo procesal establecido para cumplir con este trámite.

Tras la presentación de la acusación, el Ministerio Público deberá esperar la apertura de la etapa intermedia del proceso penal, en la que la Fiscalía y la defensa expondrán y debatirán las pruebas que pretenden llevar al juicio oral. En esta fase, el juez determinará cuáles elementos probatorios serán admitidos.

El plazo para concluir la investigación complementaria y formalizar la acusación vence el 23 de octubre, de acuerdo con lo explicado el pasado 5 de octubre por Efraín Reséndez Bocanegra, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Hernán Bermúdez Requena denunció una presunta persecución política en una carta escrita desde el penal de máxima seguridad de El Altiplano. (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana)

¿Cuántos años de cárcel pide la Fiscalía de Tabasco para Hernán Bermúdez?

La FGE ha solicitado formalmente una condena acumulada de 154 años de prisión contra el exmando policiaco, a quien también se le atribuyen presuntas responsabilidades en delitos de secuestro, extorsión agravada y asociación delictuosa.

Las investigaciones corresponden a hechos presuntamente cometidos durante el periodo en que Bermúdez Requena estuvo al frente de la seguridad pública estatal, en las administraciones de los exgobernadores Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos.

En agosto pasado, desde el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, el exfuncionario difundió una carta en la que denunció ser víctima de una “persecución política” y rechazó encabezar La Barredora. También cuestionó que se le juzgara ante la opinión pública antes de contar con una sentencia definitiva.

Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay en septiembre de 2025 y posteriormente extraditado a México para enfrentar los procesos judiciales en su contra.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, informó el 25 de septiembre que La Barredora se encontraba debilitada y fragmentada.