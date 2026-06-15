Hernán Bermúdez saldría de la cárcel en dos vidas: Fiscalía de Tabasco pide más de 150 años de prisión

Hernán Bermúdez podría alcanzar una sentencia de hasta 150 años de prisión. (Crédito: Cuartoscuro | Shutterstock)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco solicitó una condena de 154 años de prisión contra Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, durante la audiencia intermedia celebrada este lunes como parte del proceso penal que enfrenta por los delitos de secuestro agravado, extorsión agravada y asociación delictuosa.

Durante la diligencia, correspondiente a la etapa de presentación y admisión de pruebas, el Ministerio Público presentó 40 carpetas de investigación para sustentar la acusación en contra del exfuncionario, señalado además como presunto líder del grupo criminal conocido como ‘La Barredora’.

¿Por qué delitos piden un siglo de cárcel para Hernán Bermúdez?

De acuerdo con la exposición realizada por la Fiscalía, por el delito de secuestro agravado se solicitaron 100 años de prisión, el pago de 16 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) por concepto de reparación del daño y una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos en el servicio público.

Asimismo, por el delito de asociación delictuosa se planteó una pena de 24 años de cárcel, mientras que por extorsión agravada se pidió una condena de 30 años de prisión y el pago de 30 mil UMA.

La representación social también solicitó una reparación del daño por 628 millones 725 mil pesos a favor de un empresario gasolinero presuntamente afectado, además de 32 mil pesos por concepto de atención y daños psicológicos derivados del secuestro.

La audiencia intermedia había sido programada inicialmente para el pasado 1 de junio; sin embargo, fue aplazada a petición de la defensa de Hernán ‘N’, que argumentó la necesidad de analizar el expediente integrado por las pruebas aportadas por la Fiscalía dentro de la causa penal 213/2025.

El exfuncionario participó en la audiencia mediante videoconferencia desde el penal federal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

¿Qué papel desempeñó Hernán Bermúdez en el Gobierno de Tabasco?

Hernán Bermúdez se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana durante la administración del exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández y en el interinato de Carlos Manuel Merino Campos, desde 2019 hasta enero de 2024.

Su gestión estuvo marcada por jornadas de violencia y un repunte de homicidios dolosos, debido a la disputa territorial entre ‘La Barredora’ y el CJNG.

Fue detenido el 12 de septiembre de 2025 en Paraguay, país del que posteriormente fue expulsado para ser entregado a las autoridades mexicanas.

A su llegada se le ejecutó una orden de aprehensión precisamente por los delitos de extorsión agravada, secuestro agravado y asociación delictuosa.

Además, en abril de este año fue vinculado a proceso por desaparición forzada y peculado, que le podrían sumar más años de condena.

También enfrenta una orden de aprehensión federal por delincuencia organizada, emitida por la Fiscalía General de la República (FGR), la cual no ha sido cumplimentada debido a un amparo promovido por su defensa.

De igual manera ha emprendido acciones legales para recuperar el acceso a sus cuentas bancarias, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo incluyera en la lista de personas bloqueadas por presuntas operaciones financieras irregulares, transferencias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal.

No obstante, los recursos promovidos para revertir dicha medida han sido rechazados. Asimismo, recientemente interpuso una solicitud de amparo ante la posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos, aunque las autoridades han negado que exista intención de realizar tal acción.