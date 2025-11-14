¿Hijos de Hernán Bermúdez se quedan sin ‘cash’? Jueza rechaza descongelamiento de sus cuentas

Las cuentas bancarias de Verónica Bermúdez Encalada y David Hernán Bermúdez, hijos de Hernán Bermúdez, presunto líder de ‘La Barredora’, se quedaran ‘congeladas’ determinó el Poder Judicial este viernes 14 de noviembre.

La jueza federal Sandra Adriana Carbajal Díaz, del Juzgado Primero de Distrito en Tabasco, negó la suspensión definitiva a los amparos interpuestos por los hijos del exsecretario de Seguridad de Tabasco.

Los bloqueos de las cuentas se remontan a 24 de julio de 2025, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decretó el congelamiento de activos vinculados a Hernán Bermúdez, así como de empresas y familiares, bajo sospechas de lavado de dinero, corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Está acción se realizó en coordinación con la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), e incluyó también a una red de casinos relacionados con Humberto Bermúdez, hermano del llamado ‘Comandante H’ o ‘El Abuelo’.

¿Qué proceso se sigue contra Hernán Bermúdez?

Al exfuncionario estatal se le señala como la cabeza del grupo criminal ‘La Barredora’ que creció en Tabasco con la protección de mandos de la Policía Estatal y desató una violenta disputa territorial entre grupos del crimen organizado.

Verónica y David solicitaron un amparo para obtener la liberación de sus bienes, pero la jueza determinó que no había elementos suficientes para conceder la medida cautelar solicitada.

La negativa se formalizó mediante el expediente 1508/2025, en el caso de David, en el que el juzgado estableció que “se niega la suspensión definitiva”.

En el caso de Verónica, la resolución sigue la misma línea: No se aceptó la solicitud de suspensión. El amparo presentado por otra hija, Fabiola Bermúdez Encalada, fue admitido a trámite, aunque sin que ello suponga la liberación inmediata de sus bienes.

Su audiencia está programada para el 12 de diciembre, aunque podría recibir una resolución similar a la que obtuvieron sus hermanos.

Mientras tanto, Hernán Bermúdez, actualmente bajo proceso y recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, enfrenta cargos por asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión.

En su momento, se llamó a sí mismo un “perseguido político”, aunque las autoridades mantienen que las investigaciones en su contra se basan en indicios de operaciones ilícitas durante el tiempo que estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad de Tabasco.